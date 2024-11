¡Barbie fue mamá! Nació el primer hijo de Margot Robbie

La actriz y productora Margot Robbie se convirtió en madre por primera vez junto a su esposo Tom Ackerley, y la noticia da vuelta al mundo.

Según informó la revista People y otros medios de Estados Unidos, la actriz dio a luz a un varón. La noticia se conoce a tres meses de que Margot comunicara su embarazo en plenas vacaciones en el lago Como, Italia, con su marido en julio pasado. Allí fue retratada sonriente, con su visible pancita, junto a su pareja.

En otra ocasión, durante un torneo de Wimbledon, Margot lució un vestido de lunares blancos y una capa a juego que dejaba al descubierto su panza.

La historia de amor de la pareja comenzó en 2013. Se conocieron en el set de Suite française, donde Tom era el tercer asistente de dirección y Margot tenía un rol secundario y se autoproclamaba «la chica soltera definitiva».

Unos años antes, Robbie le decía a la revista Vogue: «La idea de las relaciones me daba ganas de vomitar». «Y luego esto me atacó sin darme cuenta», confesó más tarde. «Fuimos amigos durante tanto tiempo», contó Margot sobre su acercamiento con Ackerley.

Cuando abrió su corazón, Cupido hizo de las suyas. “Siempre estuve enamorada de él, pero pensé: ‘Oh, él nunca me amará de vuelta. No lo hagas raro, Margot. No seas estúpida y le digas que te gusta’. Y luego sucedió, y pensé: ‘Por supuesto que estamos juntos. Esto tiene mucho sentido, como nada ha tenido sentido antes’”, confesó la actriz sobre su relación con Tom.