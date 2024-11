Lily Allen reveló que gana más dinero vendiendo fotos en OnlyFans que por su música

Lily Allen sorprendió a sus seguidores al revelar que sus ingresos vendiendo imágenes de sus pies en OnlyFans superan lo que gana con millones de reproducciones en Spotify, una de las plataformas de streaming más grandes del mundo.

Allen, quien cuenta con casi 8 millones de oyentes mensuales en Spotify, explicó que su incursión en OnlyFans surgió de un consejo inesperado: su pedicurista le mencionó que tenía una alta puntuación en WikiFeet, una página web dedicada a recopilar y puntuar fotos de los pies de celebridades. Este comentario la llevó a explorar las posibilidades de monetización en OnlyFans, donde decidió abrir una cuenta en julio de 2023 bajo el nombre Lily Allen FTSE500. En su podcast “Miss Me?”, compartió la curiosa anécdota, mencionando que al principio se mostró escéptica, pero luego se convenció del potencial de esta fuente de ingresos alternativa.

Comparación de ingresos entre OnlyFans y Spotify

La cantante sorprendió a sus seguidores en redes sociales con un mensaje directo: “Imaginen ser artista, tener casi ocho millones de oyentes mensuales en Spotify, pero ganar más dinero con solo mil suscriptores que pagan por ver fotos de mis pies”.

Cada suscripción a su cuenta en OnlyFans cuesta alrededor de USD 10 mensuales, lo que le genera un ingreso aproximado de USD 10.000 mensuales. En cambio, sus millones de oyentes en Spotify le generan mucho menos debido a las bajas tarifas por reproducción. Según estimaciones de analistas y la calculadora de regalías de streaming, Allen recibe aproximadamente USD 0,003 a USD 0,005 por cada reproducción en Spotify.

ara lograr el mismo ingreso que obtiene en OnlyFans, necesitaría millones de reproducciones más, lo cual evidencia la limitada rentabilidad de las plataformas de streaming para artistas independientes.

La decisión de Allen de recurrir a OnlyFans no estuvo exenta de críticas. En respuesta a un comentario en redes que sugería que su carrera había “caído” al depender de este tipo de contenido, Allen respondió tajante con la frase “Don’t hate the player, hate the game” (No odies al jugador, odia el juego). La cantante británica subrayó cómo las plataformas de streaming, pese a su popularidad, ofrecen compensaciones bajas para muchos músicos, empujándolos a buscar otras opciones.

El caso de Lily Allen no es único. Los bajos ingresos que los artistas obtienen en plataformas de streaming como Spotify y Apple Music han sido fueron objeto de discusión dentro de la industria musical durante años. Aunque Spotify creció exponencialmente, aportando visibilidad a músicos de todo el mundo, sus tarifas de pago siguen siendo un tema de gran polémica. Para muchos artistas, el streaming es insuficiente para cubrir sus costos de vida o de producción musical, y deben recurrir a giras, ventas de productos o plataformas como OnlyFans para complementar sus ingresos.

Cómo influyó la venta de contenido en su vida cotidiana

En su vida personal, Lily Allen está casada desde 2020 con el actor David Harbour, conocido por su papel en Stranger Things. La cantante habló de cómo su decisión de vender contenido en OnlyFans fue recibida en su círculo íntimo. Según comentó en su podcast, Harbour apoya su nuevo proyecto y, aunque en un principio mostró sorpresa, considera que es una decisión acertada. Allen también compartió reflexiones sobre cómo equilibrar su vida profesional con la maternidad; actualmente es madre de dos hijas y mencionó en entrevistas cómo prioriza su rol como madre sobre el estrellato, debido a su propia experiencia como hija de padres ausentes.