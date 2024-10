Se viene la balanza en Boca y Gago hará madrugar a los jugadores

En las entrañas del predio de entrenamiento de Boca se sabía que, más temprano que tarde, el cuerpo técnico de Fernando Gago comenzaría a implementar su popular balanza para controlar el peso de los jugadores. Lo que no se conocía hasta hoy era que ese momento iba a llegar horas después del empate 1-1 frente a Deportivo Riestra, que terminó con un reclamo generalizado de La Bombonera por el resultado y el rendimiento del equipo. Es que el director técnico, al que se lo notó preocupado tras el pitazo final de Yael Falcón Pérez, tomó una decisión determinante que marcará el rumbo de la semana que recién empieza.

Lo concreto es que Pintita convocó a los jugadores al complejo deportivo de Ezeiza para la práctica del martes a las 7:30 horas, una medida poco habitual si se tiene en cuenta que el Xeneize suele entrenarse un poco más tarde. A pesar de que podría pensarse que la resolución del ex-Real Madrid está vinculada con el bajo rendimiento de algunos futbolistas -en particular- y del plantel -en general-, la realidad marca que la intención es empezar con los controles obligatorios de peso.

En sus etapas como entrenador de Racing y Chivas de Guadalajara, Gago se había mostrado implacable al hablar del estado físico de sus jugadores. De hecho, no le tembló el pulso al momento de marginar a alguna figura clave por estar excedido de kilos, como sucedió con Edwin Cardona y Emiliano Vecchio en la Academia. «Es uno de los pocos temas que no negocia. Consideran que es un detalle óptimo para poder competir. Quiere que sus jugadores estén en la mejor forma posible», comentó el otrora enganche de Rosario Central en una entrevista con TyC Sports.

¿Y cuál había sido la explicación de Gago sobre su riguroso control de peso? «Yo bajé siete kilos con 37 años. Todos fueron rigurosos con la balanza. Yo jugué en Europa muchos años y no he visto ningún jugador con sobrepeso. No hay ninguno que no esté en forma física. Entonces el fútbol argentino se merece un crecimiento desde los jugadores y el cuerpo técnico».

Luego de que todos pasen por el chequeo obligatorio en la balanza y el CT verifique que cada futbolista se mantiene en números ideales, desayunarán en conjunto y arrancarán la práctica en el gimnasio cerca de las 9. La jornada matutina finalizará con el almuerzo y después quedarán liberados por el resto del día.

Lejos de la pelea por la Liga Profesional, pero en carrera por los tres primeros puestos de la tabla anual para clasificar a la Copa Libertadores 2025, Boca volverá a jugar este domingo en La Fortaleza contra Lanús, en el marco de la fecha 20. Como ya es costumbre desde la llegada de Pintita al corralito de Brandsen 805, el once recién asomará la cabeza en las horas previas al viaje al sur del Gran Buenos Aires.

Fabra y Medel, los apuntados en Boca por su condición física

Si bien no especificaron puertas adentro que sus exclusiones estuvieran directamente relacionadas con la balanza, tanto Frank Fabra como Gary Medel no formaron parte de las últimas convocatorias porque consideran que están un escalón abajo desde lo físico.

Luego de recibir el indulto de Fernando Gago -quien señaló en sus primeras declaraciones como DT que todos arrancarían de cero-, el colombiano emprendió una ardua rutina de trabajo para ponerse a punto y tratar de quitarle el puesto a Lautaro Blanco, el lateral titular, y Marcelo Saracchi. Hay que recordar que está bajo la lupa de los hinchas de Boca desde el día que lo expulsaron en la final de la Copa Libertadores por pegarle un cachetazo a Nino, capitán de Fluminense. Suelen silbarlo cuando entra.