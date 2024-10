Fallido juicio político en el Congreso salvó de la destitución a la ministra del Interior de Ecuador

En una votación crucial que puso a prueba las divisiones políticas en la Asamblea Nacional de Ecuador, la ministra de Interior, Mónica Palencia, evitó su destitución luego de que la oposición no lograra los votos necesarios para removerla del cargo. La sesión, concluyó con una victoria política para Palencia, respaldada principalmente por el oficialismo, mientras que el correísmo y otras fuerzas de oposición se quedaron cortos en su intento de sancionarla.

contra Palencia es que, en su rol ejecutor como ministra del Interior, no ha implementado medidas que mejoren la situación de seguridad que aqueja al Ecuador. En su argumentación, Palencia habló del Plan Fénix, como se denomina la estrategia de seguridad del gobierno e incluso anunció la captura en España de dos narcos ecuatorianos.

A pesar de los esfuerzos de la oposición, la moción para destituir a Palencia no alcanzó el número de votos requeridos. Se necesitaban al menos 92 votos para aprobar la destitución de la ministra, pero solo se obtuvieron 77 votos a favor. Hubo 16 abstenciones que permitieron que Palencia siga en su cargo: se trata de los votos de la bancada de Construye, el movimiento que impulsó al asesinado ex candidato presidencial Fernando Villavicencio.

En un comunicado, la bancada de Construye reconoció que la interpelada es “ministra de la seguridad de un gobierno que no logra controlar la situación; los secuestros y las extorsiones se multiplican de forma escandalosa, han sido incapaces de presentar su “Plan Fénix”, diez meses de la fuga de Fito y han sido incapaces de dar explicaciones y encontrar culpables; cientos de millones de dólares en incremento de impuestos y anuncian que han invertido veinte en la Policía Nacional”. Incluso señalaron que Palencia “tiene un conflicto de intereses al presidir el Instituto de Seguridad Social de la Policía. Fue abogada de los responsables de su estafa. Ella, sus viceministros y su abogado defensor litigaron y litigan contra la Policía Nacional que intenta recuperar sus recursos”. No obstante, señalaron no estar dispuestos “a ser parte de la estrategia de defensa de Jorge Glas quien merece estar en la cárcel luego de haber sido sentenciado”. Esto porque el correísmo también argumentó que Palencia debía ser destituida por permitir el asalto a la Embajada mexicana en Quito para que la Policía capturara al ex vicepresidente sentenciado, investigado y preso por corrupción. Construye también recordó que “el gobierno y correísmo votaron juntos el informe que atribuye el asesinato de Fernando Villavicencio a la delincuencia común”.

Pierina Correa, legisladora y hermana del ex presidente Rafael Correa, aseguró que Construye pactó con el oficialismo para que el Tribunal Contencioso Electoral falle a favor de dicho movimiento y le permita la inscripción de sus candidatos a asambleístas para las elecciones de 2025.

Tras conocer la votación en la Asamblea Nacional, el presidente Daniel Noboa, que canceló un viaje a Brasil para respaldar a su ministra, publicó en X unas fotografías de Palencia llegando al Palacio de Carondelet con la frase: “Bienvenida a casa, Mónica. Te estábamos esperando”. Palencia es una de las funcionarias de mayor confianza de Noboa.

Pese a esta victoria para el oficialismo, la sesión del juicio político se canceló sin la posibilidad de votar por la reconsideración de la votación que favoreció a Palencia. La jefa de bancada del oficialismo, Valentina Centeno, atribuyó esto a prácticas de la “vieja política”. No obstante, la presidenta del congreso Viviana Veloz explicó que la votación del juicio político está en firme.

En un reciente pronunciamiento del bloque de seguridad, Palencia indicó que los homicidios intencionales disminuyeron en un 17,5% a escala nacional, entre el 1 de enero y el 13 de octubre de 2024. Este porcentaje ha sido la reducción promedio durante casi todo este año, en marzo, por ejemplo, la disminución de homicidios, según datos oficiales, fue del 18 por ciento. Asimismo, en julio de 2024, el Ministerio del Interior informó que desde el 1 de enero al 14 de julio de 2024 existe una reducción del 18% de homicidios intencionales, en comparación con el mismo periodo del 2023.