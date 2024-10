Fiscal ofrece garantías a presunta víctima de Evo, le pide que se presente a declarar

La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, pidió a Cindy Saraí Vargas Pozo, quien presuntamente tuvo una hija con Evo Morales, cuando ella tenía 16 años, que se presente a declarar en el caso que fue abierto por trata y tráfico de personas.

“Ese caso está en reserva, el viernes (25 de octubre) termina la reserva y el lunes vamos a dar todos los avances del caso si es que continuamos aquí. A pesar de amenazas y amedrentamientos que hemos tenido, de obstruir esa investigación, se está avanzando”, dijo Gutiérrez.

La fiscal se dirigió a la supuesta víctima y a su madre y señaló: “queremos que ella se apersone, nosotros le brindamos todas las garantías de la Constitución y las leyes”.

La madre de la supuesta víctima, a través de su abogado, señaló que está a buen recaudo y que no se presentará a declarar por falta de garantías. Similares declaraciones habría hecho Vargas Pozo a través de un audio, aunque no se ha confirmado si es o no su voz.

Morales es investigado por presuntamente haber tenido una hija con una menor de edad, quien ahora tendría 8 años.