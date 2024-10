Roger Mariaca fue posesionado como fiscal general del Estado

“Hoy asumo la responsabilidad de uno de los desafíos más honrosos de mi vida, cuyo corolario connota la tácita misión de liderar la Fiscalía General del Estado, no es vano el término desafío, puesto que la alta exigencia del cargo no solo demanda mayor capacidad técnica y jurídica, sino también un compromiso inquebrantable con los valores de la justicia, con la ostensible legitimidad de servir a los propósitos más nobles de nuestra patria amada Bolivia, indubitable contingencia que en responsabilidad moral y espiritual me fortalece en cuidado y respeto por la equidad jurídica entre sus ciudadanos y a facilitar el acceso de justicia de los vulnerables”, sostuvo Mariaca después de su juramento.

Asimismo, Mariaca expresó su compromiso de trabajar de manera transparente y eficiente, además de implementar nuevas estrategias que fortalezcan la confianza de la ciudadanía en la justicia boliviana. » Asumo este desafío con plena conciencia de los retos que enfrentamos como la corrupción, la impunidad y la violencia de género que han dejado profundas heridas en nuestra sociedad; sin embargo, mi compromiso es claro, lucharé con firmeza y determinación para erradicar estos flagelos que tanto daño han suscitado en nuestro país», señaló la nueva autoridad.

Durante el acto, el Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional resaltó la importancia de esta elección para fortalecer el sistema de justicia en el país. “El Fiscal General del Estado es la autoridad jerárquica del Ministerio Público en todo el territorio nacional, el poder del Fiscal General es mantener la balanza de la justicia en perfecto equilibrio para las partes en conflicto, este poder exige mucha sabiduría, conciencia de las necesidades de las partes y templanza a toda prueba”.

El flamante Fiscal General del Estado obtuvo 83 puntos en fase de méritos y logró la calificación perfecta de 80 sobre 80 en su evaluación oral y propuesta de trabajo, permitiéndole ingresar a la Asamblea Legislativa Plurinacional con 163 puntos para la votación. De los 161 legisladores que asistieron a la sesión convocada por el Presidente de la Asamblea, que se llevó adelante la tarde del lunes 21 de octubre del presente año, luego de dos vueltas, Roger Mariaca Montenegro, fue electo como nueva Máxima Autoridad del Ministerio Público con 115 votos, logrando más de los dos tercios de votos entre diputados y senadores.

Mariaca cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito del derecho, es licenciado en Ciencias Jurídicas, con una maestría en Derecho Penal y Procesal Penal, además de contar con diplomados en Derecho Penal; Diplomado en Derecho Familiar; Diplomado en Derecho Petrolero; Conciliación Extrajudicial en Derecho y Pedagogía para la Educación Superior. Asimismo cuenta con Especialidad en Derecho Educativo, además de distintas especialidades en el área del derecho penal, lo que respalda su especialidad en estos campos.

La autoridad también ejerció las funciones de vocal del Tribunal de Honor del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz, fue vocal de la Comunidad Guaraní Alba Tapera, también fue abogado independiente especializado en el área penal, docente universitario, Fiscal de Materia y en su último cargo fue Fiscal Departamental de Santa Cruz donde acumuló una amplia experiencia en el área.