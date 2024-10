Del entierro del Lava Jato a los cambios en la ley de antecedentes penales: las instituciones anticorrupción se debilitan en Brasil

El tema de la corrupción vuelve a estar de actualidad estos días en Brasil tras la decisión del juez Dias Toffoli, del Supremo Tribunal Federal, de anular todas las sentencias de la operación anticorrupción Lava Jato contra Léo Pinheiro, ex presidente de la constructora OAS. El ministro aceptó el argumento de la defensa de que hubo “colusión procesal” entre el grupo de investigación y el tribunal, en detrimento de los derechos fundamentales del contratista. Léo Pinheiro es uno de los símbolos de la operación Lava Jato, en la que un grupo de magistrados liderados por el juez Sergio Moro, ahora senador por el partido gobernante Unión Brasil, destapó la Caja de Pandora de la corrupción en el gigante latinoamericano a partir de 2014. Pinheiro fue uno de los ejes de la investigación que llevó a la condena y encarcelamiento del presidente Lula en el caso del tríplex de Guarujá, en el litoral paulista. La OAS se había encargado de la reforma del piso entregado a Lula. Por ello, el presidente brasileño había sido condenado por corrupción pasiva y blanqueo de dinero, condena anulada posteriormente, en 2021, por el Supremo Tribunal Federal (STF) por considerar que el tribunal de Curitiba no tenía competencia territorial para tratar de procesos que implicaran a Lula.

Unos días antes del caso relativo a Pinheiro, Toffoli también había anulado los juicios relativos al empresario Raul Schimdt por los mismos motivos de “colusión procesal”. Según el Ministerio Público Federal, Schmidt era el operador financiero de los ex directores de Petrobras Renato Duque, Nestor Cerveró y Jorge Zelada. El juez Eduardo Fernando Appio lo había absuelto en mayo de 2023. El miércoles, sin embargo, Toffoli rechazó el recurso de Júlio Camargo, ex asesor de Toyo Setal Empreendimentos, que pretendía anular todas las pruebas y procesos en su contra en la Operación Lava Jato. En los últimos meses, el juez del STF ha acumulado una serie de decisiones favorables a los acusados e informantes de la Lava Jato. Toffoli anuló las investigaciones y acciones contra el presidente Lula, el empresario Marcelo Odebrecht y el ex gobernador de Paraná Beto Richa, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). Las decisiones se basaron en argumentos similares, a saber, la supuesta violación del derecho de defensa debido a la “colusión” entre el grupo de trabajo y el entonces juez Sergio Moro.

Un editorial del diario O Globo titulado “La decisión de Toffoli alienta la indulgencia con la corrupción” afirma que Toffoli, “en solitario, anuló todas las acciones contra Pinheiro. Este fue el procedimiento habitual en el desmantelamiento de la mayor operación anticorrupción de la historia de Brasil. Ningún debate en el pleno, ninguna oportunidad para que la población escuchara opiniones divergentes. Es difícil pensar que esto contribuya de alguna manera a la confianza de los brasileños en el poder judicial”. El editorial también señala que “las decisiones de Toffoli de liberar de condenas a los acusados confesos envían el mensaje contrario al necesario en un país con una historia de impunidad como Brasil. Por su importancia, habrían merecido un debate más profundo en el plenario de la Corte, capaz de evaluar si, aunque existan justificaciones procesales, la anulación de todos los casos y pruebas es la mejor forma de combatir la corrupción”.

En estos días también se ha encendido en Brasil el debate sobre las decisiones monocráticas de los jueces del STF, como la del juez Alexandre de Moraes contra la plataforma de Elon Musk X, suspendida el 30 de agosto y reactivada sólo esta semana. El miércoles, la Comisión de Constitución y Justicia (CJC) de la Cámara de Diputados aprobó dos propuestas de enmienda a la Constitución (PEC) que limitan los poderes del STF en relación a las decisiones monocráticas y autorizan al Congreso Nacional a suspender las sentencias del STF, poniendo en riesgo la separación de poderes consagrada en la Constitución. Hubo una reacción inmediata de los jueces del STF, que calificaron la propuesta de inconstitucional. Según CNN Brasil, los jueces hablan de una “represalia” contra el STF tras la decisión del tribunal de suspender la ejecución de los llamados fondos parlamentarios —también conocidos como emendas en portugués— por falta de transparencia y rastreabilidad. “No se tocan instituciones que funcionan”, dijo el presidente del STF, Roberto Barroso.

En un artículo publicado en el sitio web de CNN Brasil, el periodista William Waack, citando una reciente encuesta de Atlas/Intel que muestra que casi la mitad de la población brasileña considera que la actuación de los jueces del STF es deficiente en términos de defensa de la democracia y mantenimiento de la imparcialidad, afirma que “el grado de desconfianza de la población hacia el trabajo de los jueces del STF revelado por la investigación es preocupante. Las personas no sólo deben obedecer las órdenes judiciales, sino también creer que el poder judicial actúa por el bien de todos. El STF no necesita salir a las calles para convencer a las personas de lo que hace, pero la distancia encontrada en esta encuesta es una importante señal de alerta. Sin confianza en la autoridad, el siguiente paso es la pérdida de legitimidad, lo que sería perjudicial no sólo para el STF, sino para la sociedad en su conjunto”, escribe Waack.