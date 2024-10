Enfrentamiento entre los Chone Killers y los Latin Kings Un falso operativo militar, cinco muertos y violencia incontenible: así fue la última masacre en Durán, Ecuador

Una nueva masacre dejó cinco muertos en la ciudadela El Recreo, en el cantón Durán. Según reportes de testigos, que hablaron con la prensa local, los asesinos llegaron a la zona vestidos de militares. El hecho se atribuye a una disputa entre las bandas que controlan la urbe, una de las más violentas del Ecuador y sumida en un abandono estatal desde hacia varias décadas.

Durán, situada a solo 9 kilómetros de Guayaquil, se ha convertido en una zona roja que mantiene a sus habitantes en constante temor. En los últimos años, la ciudad ha sido escenario de sangrientas disputas entre bandas criminales, convirtiéndose en un territorio donde el control del narcotráfico y otras actividades ilícitas. A pesar de los esfuerzos del gobierno para contener la situación, los residentes viven en un clima de miedo e incertidumbre.

La última masacre sucedió este martes 8 de octubre de 2024 por la mañana. Según testigos, los atacantes llegaron en dos vehículos y simularon un operativo militar. Vestidos con botas y uniformes camuflados, interceptaron a un grupo de hombres que se encontraban en los exteriores de una vivienda en la manzana 212, de acuerdo a lo recogido por Primicias. Una de las vecinas de la zona que habló con el medio ecuatoriano dijo que lo que parecía una requisa, pero rápidamente se transformó en una ejecución. Los falsos militares hicieron que sus víctimas se arrodillaran, luego los golpearon y finalmente les dispararon. Según el medio local, las edades de los fallecidos oscilan entre los 18 y 30 años. Además, ninguna de las víctimas tenía antecedentes penales.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el ataque habría sido ejecutado por miembros de la banda criminal Chone Killers, que habrían irrumpido en una zona dominada por sus rivales los Latin Kings. Estas bandas están inmersas en una violenta disputa por el control territorial desde mediados de 2023, lo que ha incrementado el número de muertes violentas, según información de Primicias.

La cercanía de Durán con Guayaquil favorece a las operaciones criminales de exportación de drogas, pero también muestra un contraste sobre la forma de vida. Mientras Guayaquil es un considerada la capital económica del país, con un alto flujo comercial y con élites empresariales y políticas, en Durán lleva casi 40 años en el abandono: “La realidad de Durán sobrepasa los límites de la precariedad. Según la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), un 70% de la ciudad no tiene redes de agua potable y un 78% tampoco tiene alcantarillado. Las calles se inundan con la lluvia, las letrinas desbordan; y, en esas condiciones, cada familia necesita mensualmente un mínimo de USD 60 para abastecerse del agua que llevan los tanqueros”, se describe en una investigación de Tierra de Nadie, Periodistas sin Cadenas, Plan V, La Barra Espaciadora, Gestión Digital y Ecuador Chequea.

El portal Insight Crime publicó recientemente un análisis sobre la escalada violenta en Durán. Según la plataforma especializada: “Los homicidios, ocurridos, en su mayoría, en espacios públicos y con armas de fuego, son una manifestación del creciente conflicto entre grupos criminales en Durán”.

En su análisis, el medio señala que: “En Durán, por ejemplo, docenas de Latin Kings comenzaron a trabajar con el gobierno de la exalcaldesa Alexandra Arce (2014-2019) en labores manuales, de limpieza y administrativas”.

Arce es asambleísta por la Revolución Ciudadana, el partido del ex presidente Rafael Correa. Durante el gobierno de Correa se realizó la legalización de pandillas, un proceso que muchos han catalogado como el inicio de la infiltración del crimen organizado en el Estado. El vínculo de Arce y el proceso de legalización no es el único nexo que el correísmo tiene con los Latin Kings. Ronny Aleaga, ex diputado por el partido de Correa, uno de los llamados a juicio en el caso Metástasis, prófugo de la justicia y protegido por la dictadura venezolana, se ha declarado públicamente como un “orgulloso” Latin King.

Según Insight Crime, la violencia en Durán no solo afecta a los miembros de las agrupaciones delictivas sino que identifican otros blancos: “Los conflictos entre y dentro de los grupos criminales son el tipo más común de violencia en el municipio, pero la violencia contra los funcionarios del gobierno y las fuerzas de seguridad también se ha intensificado a medida que los grupos criminales han tratado de consolidar aún más su control sobre Durán”.