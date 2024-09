El alcalde de un municipio cruceño rompe en llanto por la falta de ayuda para sofocar los incendios

El alcalde de San Rafael, Jorge Vargas, rompió en llanto por la situación que atraviesa su municipio, ubicado en Santa Cruz, debido a los incendios forestales y cuestionó que no se tenga la ayuda necesaria para atender la emergencia.

El momento que el burgomaestre se quebró fue durante el minuto de silencio que declaró el gobernador en ejercicio, Mario Aguilera, en el acto central por la gesta libertaria del departamento.

“Nuestros bosques y animales se están extinguiendo. La casa grande del chiquitano se está ardiendo, se está ardiendo y no tenemos nada que festejar en este departamento”, se lamentó en un breve contacto con los medios.

Pese a los esfuerzos, que realizan los bomberos forestales para contener el fuego en la Chiquitanía, Vargas informó que son cerca de medio millón de hectáreas consumidas por el fuego hasta el momento.

“Tenemos un puñado de voluntarios que van y arriesgan, junto al alcalde, para extinguir las llamas, pero no puede ser que no tengamos ayuda, no hay nadie del Gobierno en mi municipio”, cuestionó.