Una madre venezolana desesperada pide el regreso de su hijo adolescente detenido en una redada

Horas después de ser golpeado y arrestado, Bleider Leves Herrera, un venezolano de 17 años, le dijo a su madre durante una visita a la prisión que le cubrieron la cara con una bolsa de plástico para obligarlo a decir que recibió dinero de la líder opositora María Corina Machado para protestar por los resultados de las elecciones del 28 de julio.

Miembros de la Guardia Nacional arrestaron a Leves cuando regresaba a un barrio pobre de Caracas tras visitar a su novia. Un guardia lo agarró de la camisa, le dio una patada en el pecho y lo llevó a la sede de la policía, dijo a Reuters su madre, Adelaida Herrera.

“Esto no ha sido nada fácil, en absoluto. Nunca había pasado por esto hasta ahora. Tengo ocho hijos. Es la primera vez que paso por esto. Sinceramente, no es fácil. Para mí no es fácil y tampoco lo es para sus hermanos, porque es el más pequeño. Es difícil, no es fácil. Ojalá alguien pudiera ayudar a mi hijo”, comentó.

Por otro lado agregó, “Yo exijo a las autoridades que por favor me entreguen a mi hijo. Yo sé que allá no están bien. Dicen que están más o menos bien pero no es cierto. Yo quiero una respuesta exacta de lo que pasó con mi hijo porque ya no quiero pasar por esto”.

“Desde entonces mi vida cambió por completo. No duermo bien. Mi vida no es nada normal”, concluyó.

Una misión de investigación de la ONU concluyó que el gobierno del presidente Nicolás Maduro intensificó las tácticas represivas para aplastar las protestas pacíficas y mantener el poder después de las disputadas elecciones de Venezuela en julio.

La misión, que entrevistó a varios cientos de personas de forma remota o en terceros países ya que se le negó el acceso a Venezuela, dijo que las autoridades intentaron desmantelar la oposición, bloquear la información independiente y detener las protestas.

Afuera de la sede de la Policía Nacional de Caracas, donde Leves está detenido, Herrera y otros familiares exigieron la libertad de sus seres queridos con carteles que decían “Nuestros hijos no son terroristas”.

Las autoridades electorales otorgaron los votos a Maduro sin mostrar todos los escrutinios, pero la oposición afirmó que su candidato, Edmundo González, ganó por una mayoría aplastante, con recuentos que así lo demuestran. Más de dos docenas de personas murieron en las protestas y 2.400 fueron arrestadas.

Según la misión de la ONU, 24 de las 25 muertes fueron causadas por heridas de bala, la mayoría en el cuello. Las detenciones en el marco de la temida operación “knock knock” (que hace referencia a la llegada inesperada a las casas de los críticos del gobierno) a menudo tenían como blanco a ciudadanos comunes de barrios pobres.