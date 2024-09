Cómo limpiar y desinfectar tus dispositivos electrónicos de manera segura

Lo primero a tener en cuenta es que antes de comenzar a limpiar cualquier dispositivo, es importante apagarlo y desconectarlo de cualquier fuente de energía. Esto evitará accidentes eléctricos y protegerá los componentes internos de daños ocasionados por el contacto con líquidos. En el caso de los accesorios como teclados, mouse o controles remotos, retirar las baterías es una buena práctica para mayor seguridad.

Además, en toda limpieza de dispositivos electrónicos es recomendable utilizar paños suaves y no abrasivos. Lo ideal es usar un paño de microfibra suave que no raye pantallas ni el cuerpo de los aparatos. Hay quienes recomiendan el uso de toallas de papel tissue, pero otros no lo hacen, ya que argumentan que pueden quedar impregnados pedazos que, a la larga, harían daño a tus dispositivos.