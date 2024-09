Se hizo pasar por un estudiante y abusó sexualmente de menores: el caso que conmocionó a Nebraska

Un hombre de Nebraska, de 27 años, fue sentenciado a entre 85 y 120 años de prisión luego de hacerse pasar por un estudiante diez años menor y asistir a una escuela secundaria durante más de 50 días, revelaron documentos judiciales citados por Fox News.

Zachary Scheich, quien se hacía llamar “Zak Hess” y afirmaba tener 17 años, fue sentenciado la semana pasada por un juez del condado de Lancaster después de declararse no culpable en julio de delitos graves como agresión sexual en primer grado, intento de agresión sexual en primer grado, generación de pornografía infantil y atracción de menores mediante comunicación electrónica.

“Scheich apuntó, manipuló y atrajo a estudiantes a través de redes sociales mientras pretendía ser uno de sus compañeros o novios”, declaró Amber Scholte, Fiscal Adjunta del Condado de Lancaster, citada por NBC News.

El juez Darla S. Ideus, al dictar la sentencia el 11 de septiembre, reprendió a Scheich: “Los niños que explotaste no estaban equipados para protegerse porque pensaban que eras su compañero”, informó USA Today.

Durante la audiencia de sentencia, se leyó una carta impactante de una de las víctimas, donde expresó: “Se supone que debo sentirme segura en la escuela, y ya no me siento segura en un lugar que solía”, según The Washington Post.

Manipulación y Descubrimiento

Scheich asistió a dos escuelas en Lincoln —Northwest High School y Southeast High School— durante el año escolar 2022-23 utilizando documentos falsificados, incluyendo un certificado de nacimiento, registros de vacunación, una transcripción y registros médicos, informaron funcionarios a NBC News. La investigación se inició en junio de 2023 después de que un padre preocupado contactara al distrito escolar, señaló USA Today. La policía anunció su arresto en julio de 2023.

El acusado aprovechó su apariencia juvenil, con una estatura de 1,63 metros y un peso de 54 kilogramos, lo que le permitió mezclarse con otros estudiantes, señaló Brian Jackson, jefe adjunto del Departamento de Policía de Lincoln en una conferencia de prensa en julio de 2023. Se descubrió que el sujeto se graduó del mismo distrito en 2015, detalló KOLN-TV.

Un cargo adicional de agresión sexual, ocurrido en 2019, involucró a dos personas cuyas edades no se especifican en los documentos judiciales, informó USA Today.

Impacto en las Víctimas

El daño causado a las víctimas del abusador fue incalculable, según Schlote. “Ha alterado de manera innegable la trayectoria de sus vidas”, destacó a The Washington Post. Algunos de los sobrevivientes, según sus declaraciones leídas durante la audiencia, experimentaron ansiedad, vergüenza y una profunda desconfianza hacia los adultos. “Mi confianza está tan rota que, incluso si quiero creer en alguien, no puedo”, citó el medio de la carta de una de las víctimas.