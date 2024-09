Andrónico Rodríguez rechaza acusaciones de plan para acortar mandato de Arce y Choquehuanca

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, rechazó este miércoles que vaya a formar parte del plan “maquiavélico” para acortar el mandato de los mandatarios Luis Arce y David Choquehuanca.

“El Gobierno denuncia un plan maquiavélico y habla de golpe de Estado, ruptura del orden constitucional y acortamiento de mandato. Yo quiero expresar, con mucha vehemencia, que no soy parte de ningún plan y no me voy a prestar a este hecho”, aseguró.

En ese sentido, demandó al Gobierno que presente las pruebas respectivas y se demuestren “todos los detalles” de la existencia de ese presunto plan para que cuando arribe la marcha a la sede de gobierno, se busque gestar un golpe de Estado.

“Yo no estoy, de ninguna manera, desde este espacio, promoviendo este tipo de planes, de generar condiciones para movilizaciones, obstaculización, promover, incitar a movilizaciones para que desemboque en una renuncia tanto del presidente y vicepresidente”, insistió.

Recordó que, en 2019, durante la crisis política y social que atravesaba el país, denunció la ruptura del orden constitucional y defendió que Evo Morales debería haber concluido su mandato.

“Hoy no puedo ser indiferente y expreso mi profunda convicción y compromiso de respeto a la Constitución Política del Estado al mandato constitucional y, por supuesto, la democracia”, remarcó.

Sobre las demandas que tiene la denominada “Marcha para salvar Bolivia”, planteó al Gobierno un diálogo abierto para empezar a discutir todos los puntos que está plasmado en el pliego.