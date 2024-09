Masivo ataque a integrantes de Hezbollah al explotar cientos de pagers: hay 9 muertos y más de 2000 heridos

Al menos nueve personas murieron y cerca de 2800 resultaron heridas, unas 200 de ellas de gravedad, a causa de la explosión en cadena de buscapersonas que estaban en manos de miembros del grupo Hezbollah en varios puntos del Líbano y Siria.

De acuerdo a Hezbollah, un miembro del grupo, hijo del parlamentario libanés Ali Ammar, murió en una de las explosiones, y una niña de nueve años, Fatima Jaafar Abdullah, perdió la vida cuando un dispositivo explotó en la casa de sus padres en el pueblo de Saraain.

Los dispositivos de comunicación del grupo extremista eran del último modelo, introducidos en los últimos meses, según informaron a Reuters tres fuentes de seguridad. Se trata del aparato conocido como beeper, un dispositivo de comunicación inalámbrica que se utiliza para recibir mensajes cortos de texto o señales de alerta.

Un alto funcionario de inteligencia militar y un funcionario del grupo terrorista libanés con conocimiento de la situación dijeron que los buscapersonas fueron detonados. El segundo sostuvo que se creía que habría sido un hackeo israelí.

Varios miembros libaneses del grupo terrorista también fueron trasladados a hospitales de la capital siria, Damasco, y sus alrededores. El medio saudí Alhadath afirmó que altos dirigentes de Hezbollah y sus asesores resultaron heridos en las detonaciones.

Fotos y videos de los suburbios del sur de Beirut que circulaban por las redes sociales y los medios de comunicación locales mostraban a personas tendidas en la calle con heridas en las manos o cerca de los bolsillos de los pantalones. Además, se viralizaron imágenes de una cámara de seguridad que capturó el momento en el que un pequeño dispositivo portátil, colocado junto a la caja registradora de un supermercado donde una persona estaba pagando, explotó espontáneamente. En otra filmación, un estallido dejó inconsciente a otra persona que se encontraba en una verdulería.

El líder del grupo armado, Hasan Nasrallah, les había solicitado previamente a los miembros que no lleven teléfonos celulares y advirtió que Israel podría usarlos para rastrear sus movimientos o atacarlos.

Sin embargo, hasta el momento el ejército israelí no hizo mención al tema. Inclusive The Associated Press se puso en contacto con la institución que decidió no hacer comentarios.

El medio británico Sky News dijo que de acuerdo a las distintas fuentes en la zona del hecho, esta hipótesis es la más fuerte, aunque es muy difícil comprobarla. Además, explicó cómo pudo haber ocurrido: se cree que cuando ingresaron al sistema enviaron gran cantidad de mensajes para sobrecalentar el circuito, eso hizo sobrecargar las baterías que finalmente explotaron.

Según dijo un funcionario anónimo de Hezbollah citado por The Wall Street Journal, algunos miembros del grupo terrorista sintieron que sus localizadores se calentaban y se deshicieron de ellos antes de las explosiones.

Entre los heridos se encuentra el embajador iraní en Líbano, Mojtaba Amani. De igual manera, el medio Al Jazeera informó que las lesiones eran “superficiales”. Se cree, además, que otros dos miembros del personal de la embajada iraní en Beirut también resultaron heridos.

Esta tragedia ocurre en un momento de gran tensión entre Líbano e Israel. El grupo armado Hezbollah y las fuerzas israelíes llevan más de 11 meses enfrentándose casi a diario con la guerra entre Israel y Hamas de fondo.

Este conflicto causó centenares de muertos en Líbano y decenas en Israel, así como miles de migraciones en ambos lados de la frontera.