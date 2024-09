Angel De Brito dio el dato más fuerte de la crisis de Pampita y Roberto García Moritán: «Está cansada»

Debe haber pocos famosos que conocen a Pampita tanto como Angel de Brito. Después de compartir años de trabajo con ella puede decirse que son amigos, o sino compinches, o sino confidentes. Voz autorizada para hablar de la vida de la modelo, el periodista se metió en la crisis que vive ella con Roberto García Moritán y tiró un par de datos fuertes y muy importantes para entender la situación. Para saber qué es lo que pasa al interior de una de las parejas más queridas y respetadas del ambiente.

A De Brito le llama la atención el silencio absoluto de Pampita frente a este tema. Conoce de la vehemencia de la morocha para salir a desmentir rumores que la involucran o de la actitud de hacerse «la desentendida» cuando los trascendidos que no la favorecen son ciertos. «Lo único que me extraña es que Pampita no haya salido a desmentir» aseguró el periodista.

Para De Brito, ese «silencio stampa» es muy llamativo viniendo de alguien que siempre reaccionó de manera inmediata cuando su nombre estuvo en danza o en juego. «Hoy le escribí: «Caro, ¿Cómo andás? ¿Viste todo lo que se dice?» Y nada, es rarísimo Capaz está cansada. No contestó absolutamente nada, y Pampita es una persona que está con el teléfono todo el tiempo», remarcó.

Si bien la frase popular dice «cuando el río suena, agua trae», en la teoría de De Brito podría interpretarse de una manera completamente opuesta: algo así como «cuando Pampita se queda callada es que algo está sucediendo de verdad». Y a veces esos «pequeñas muestras» hablan mucho más que mil palabras grandilocuentes.

EL ORIGEN DE LA CRISIS DE PAMPITA Y GARCIA MORITAN SEGUN ANGEL DE BRITO

«La verdad, voy a ser sincero -aclaró De Brito- yo todas las veces que los vi y estuve toda la noche con ellos dos no noté nada extraño». Para que quede claro el concepto de la impresión que se llevó cuando compartió salidas o eventos con ellos, el titular de LAM, programa que volvería a canal 13 el año que viene confirmó que «no discutieron. Al contrario, hablaban todo el tiempo».

Para De Brito, sin embargo, los rumores de crisis empezaron a escucharse tras la famosa entrega de los Premios Martín Fierro en los que Benjamín Vicuña le dedicó la estatuilla que recibió como mejor actor protagónico de novela con la frase «gracias a la Argentina que me dio un gran amor», una definición que puso en una situación muy incómoda a Moritán, quien estaba al lado de Pampita