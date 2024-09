Apareció la argentina que estaba desaparecida en Brasil: fue encontrada por la Policía a 400 kilómetros de la ciudad de Fortaleza

Su novio hizo la denuncia y este sábado informó que la encontraron

Laura Ercilia Chaito, una correntina de 38 años que vive en Brasil, era intensamente buscada en Brasil desde el miércoles, cuando fue vista por última vez. Ese día, salió de su casa en Cumbuco de Caucaia, un pequeño municipio del estado de Ceará, sin sus pertenencias. Desde entonces no se sabía nada. Hasta este sábado, cuando su novio finalmente anunció que había sido encontrada por la policía brasileña.

“Está en una ciudad a 400 kilómetros de Fortaleza, ya habló con la policía, pero todavía no quiere volver a casa. ¡Los policías comentaron que ella está muy confundida con sus ideas!”, escribió su pareja cordobesa, identificado como José María Irusta, en sus redes sociales.

En el mismo comunicado, a través del cual llevó tranquilidad a su familia y amigos, continuó: “Quiero hacer un enorme agradecimiento a todos y cada uno de ustedes que durante estos días se ocuparon de nosotros como auténticos miembros de la familia. ¡Agradezco también al Consulado Argentino que actuó con gran compromiso e influencia! Amigos argentinos van para hablar con Laura e intentar ayudarla y convencerla de que regrese a casa y busque ayuda profesional!”.

La campaña para encontrar a Laura había sido activada por sus familiares en medio de una creciente angustia por la falta de respuestas de las autoridades de Brasil. Lo hicieron a través de las redes sociales con imágenes con su rostro y su nombre para obtener algún tipo de información sobre el paradero. Según habían explicado, la denuncia por la desaparición fue radicada por su novio, pero la Policía comenzó la búsqueda recién un día después.

Tras dos días de no saber absolutamente nada de Laura, su hermano Leo Achucarro habló sobre la misteriosa desaparición y la incertidumbre por el paradero de la mujer. “Es una situación que no entendemos, es muy extraño y muy de golpe. Ya pasaron 48 horas que desapareció, el pueblo tiene 1.600 personas. Me parece extraño que ya no la hayan encontrado”, dijo en diálogo con radio Sudamericana.

Asimismo, expresó que su hermana le había hablado sobre la inseguridad en la zona donde vivía. “Ella estaba preocupada por la inseguridad de los pueblos que recorrió, había visto que mataron a una persona donde trabajaba”, sostuvo. En ese sentido, reveló que, a la búsqueda de su paradero, se sumó Interpol, que “ya está investigando en los aeropuertos”.

“Estamos en una situación desesperante, no sabemos nada de Laura desde el miércoles a media mañana (que) salió de su casa que comparte con su pareja y no volvió. Dejó sus pertenencias, salió y no volvió más”, dijo, a su turno, una de sus amigas al diario El Litoral.

Achucarro, en otro reportaje concedido a la radio Corrientes en el Aire, dijo que Laura vive hace tres años en Brasil y que conoció a su pareja a través de las redes sociales. Residió en varios puntos del país vecino. En ese sentido, dijo que la relación actualmente no atravesaba su mejor momento.

“Él está bastante preocupado. Estuvo llorando el día de la desaparición. Le pidió a mi mamá que hiciéramos oraciones para que aparezca. Estaba muy mal. Yo trato de mantener la mente en frío en estas situaciones porque uno tiene que tratar de ver cómo movilizarse para poder resolver las cosas”, dijo el hermano, quien además agregó que se acercaron a la Policía Federal para pedir ayuda.

Desde esa fuerza de seguridad les dijeron que intentaran por todos los medios posibles de difundir imágenes de Laura. “Mi cuñado es el único que la está buscando allá. Ella en estos días estuvo un poco rara respecto al tema emocional. Estaba como muy extraña, como despidiéndose de las personas o diciéndoles cosas muy incoherentes. Estuvo haciendo llamados a muchas personas”, reveló Leo.