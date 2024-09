España negó que haya existido una negociación con el régimen venezolano para la salida de González Urrutia del país

El fiscal de la dictadura, Tarek William Saab, se había referido anteriormente a un acuerdo entre ambos gobiernos para el salvoconducto para el líder opositor

El Gobierno español informó durante la madrugada de este domingo que acogerá como asilado político al opositor venezolano Edmundo González Urrutia, que ya llegó a Madrid en un avión de las Fuerzas Aéreas españolas.

Las autoridades indicaron que aterrizó en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).

“González, que viaja acompañado por su esposa y por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Goblales, Diego Martínez Belío, ha sido recibido por la secretaría de Estado para Iberoamérica y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo”, señala un comunicado al que tuvo acceso Infobae.

Y agrega: “A partir de ahora, comenzarán los trámites para la petición del asilo cuyo resolución será favorable en aras del compromiso de España con los derechos políticos y la integridad física de todos los venezolanos y venezolanas, especialmente de los líderes políticos”.

El Gobierno de Pedro Sánchez reiteró su “compromiso con los derechos políticos y la integridad física de todos” los ciudadanos de Venezuela, haciendo hincapié en sus líderes políticos.

El canciller español José Manuel Albares manifestó este domingo que no hubo negociaciones con el régimen venezolano de Nicolás Maduro para conceder protección a Edmundo González Urrutia.

“No ha habido ningún tipo de negociación política entre el Gobierno de España y el de Venezuela. El asilo político ha sido solicitud personal de Edmundo González”, señaló Albares.

Un rato antes, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, había indicado que los gobiernos de España y Venezuela pactaron la salida del dirigente opositor Edmundo González de Caracas y su desplazamiento hacia Madrid.

“Los gobiernos de España y Venezuela acordaron el otorgamiento de salvoconducto al ciudadano Edmundo González Urrutia para que abandonara el territorio nacional y se acogiera al asilo concedido por España”, ha explicado Saab dando lectura a un comunicado oficial del Ministerio Público en una comparecencia pública.

Por su parte, Albares no descartó que él y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúnan con el opositor venezolano, recién llegado a Madrid para solicitar asilo.

“Le he dicho que, cuando regrese a Madrid, me encantará verle y darle un abrazo. Él me ha dicho que lo mismo para mí y para el presidente (del Gobierno Sánchez), pero el momento en que se encuentre con él, que desde luego estoy seguro que en algún momento se producirá, lo desconozco”, dijo el canciller en una entrevista en el canal 24 Horas de Televisión Española (TVE).

Consultado sobre si el Gobierno español reconocerá a González Urrutia presidente electo de Venezuela, Albares se limitó a decir que no quiere “hacer gestos que no ayuden a que no se respete la voluntad democrática de los venezolanos”.

“Hemos sido muy claros solicitando las actas (de votación) y, una vez vemos que no hay voluntad de entregarlas, barajar distintas herramientas (…) y condenando la orden de detención para Edmundo González”, subrayó el ministro.