Cómo Rusia financió en secreto a influencers conservadores en EEUU

A principios de 2022, una joven pareja de Canadá, Lauren Chen y Liam Donovan, registraron una nueva empresa en Tennessee que pasó a crear un medio de comunicación social llamado Tenet Media.

En noviembre de 2023, ya habían reunido a grandes estrellas conservadoras de las redes sociales, como Benny Johnson, Tim Pool y Dave Rubin, para publicar contenidos originales en la plataforma de Tenet. El sitio empezó entonces a publicar cientos de videos -con comentarios políticos mordaces y teorías conspirativas sobre el fraude electoral, Covid-19, los inmigrantes y la guerra de Rusia con Ucrania- que se promocionaron en todo el espectro de las redes sociales, desde YouTube a TikTok, X, Facebook, Instagram y Rumble.

Todo era, según dicen ahora los fiscales federales, una operación encubierta de influencia rusa. El miércoles, el Departamento de Justicia acusó a dos rusos de ayudar a orquestar 10 millones de dólares en pagos a Tenet en un plan para utilizar esas estrellas para difundir mensajes favorables al Kremlin.

Las revelaciones reflejan la creciente sofisticación de los esfuerzos de larga data del Kremlin para moldear la opinión pública estadounidense y promover los objetivos geopolíticos de Rusia, que incluyen, según las evaluaciones de inteligencia estadounidenses, la elección del ex presidente Donald J. Trump en noviembre.

En 2016 y 2020, Rusia empleó ejércitos de trolls de Internet, cuentas falsas y granjas de bots para tratar de llegar al público estadounidense, con un éxito discutible. La operación que los fiscales describieron esta semana muestra un giro hacia la explotación de personas influyentes ya establecidas en las redes sociales, que, en este caso, generaron hasta 16 millones de visitas solo en el canal de YouTube de Tenet.

Es de suponer que la mayoría de los espectadores no sabían, como dijeron los propios influencers, que Rusia estaba pagando por todo ello.

“Las personas influyentes ya tienen un nivel de confianza con su audiencia”, dijo Jo Lukito, profesor de la escuela de periodismo de la Universidad de Texas en Austin que estudia la desinformación rusa. “Por lo tanto, si una pieza de información puede venir a través de la boca de un influenciador existente, se presenta como más auténtica”.

La acusación -que aterrizó como una bomba en el ecosistema mediático conservador del país- también subrayó la creciente convergencia ideológica entre la Rusia del presidente Vladimir V. Putin y una parte significativa del Partido Republicano desde el ascenso al poder político del señor Trump.

El Kremlin lleva mucho tiempo tratando de explotar las divisiones a ambos lados del espectro político estadounidense, pero las voces conservadoras polémicas proporcionan amplio forraje para su propia propaganda, especialmente cuando se trata de críticas a la administración Biden o, en términos más generales, a la política exterior del país, incluido el apoyo a Ucrania en su guerra contra Rusia.

La investigación federal que dio lugar a la acusación desvelada el miércoles forma parte de un esfuerzo gubernamental más amplio, del que informó por primera vez The New York Times, para combatir la desinformación rusa, la interferencia electoral y los ciberataques. Funcionarios de la Administración han dicho que la iniciativa podría dar lugar a más acusaciones.

La acusación detalla hasta dónde llegó Rusia para tratar de convertir a Tenet en un actor del discurso político del país, ocultando al mismo tiempo el hecho de que estaba pagando la factura.

Entre otras cosas, Rusia transfirió al menos 9,7 millones de dólares a través de empresas ficticias en países como Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Mauricio. Esos pagos representaron el 90% de los ingresos de la empresa entre octubre y agosto pasados, según la acusación.

De momento, los fiscales no han presentado cargos contra Chen y Donovan. No está claro dónde se encuentran, y no respondieron a las solicitudes de comentarios. La acusación señalaba que ni ellos ni Tenet se habían registrado como representantes de un gobierno extranjero, un requisito de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (Foreign Agents Registration Act, FARA).

Todos los influyentes de Tenet se describieron a sí mismos como víctimas de la artimaña rusa y, en ocasiones, menospreciaron la investigación federal. Hicieron hincapié en que no recibieron instrucciones de los rusos, aunque la acusación detalla varios esfuerzos de los patrocinadores de la empresa para sembrar narrativas específicas, algunas de las cuales aparecieron en el contenido que publicaron.

En un caso, Johnson, un ex periodista con 2,4 millones de suscriptores en YouTube, sugirió en su propio programa que Ucrania podría haber sido responsable de un ataque mortal en una sala de conciertos en Moscú en marzo, reflejando una afirmación rusa desmentida desde entonces. (Una rama del Estado Islámico reivindicó la autoría).

Otra persona influyente en la lista de Tenet, Lauren Southern, comentarista canadiense de extrema derecha con más de 1,2 millones de seguidores entre YouTube y X, produjo un video burlándose de los Juegos Olímpicos de Verano en París en julio, haciéndose eco de los esfuerzos de Rusia para denigrar los Juegos y sus anfitriones franceses.

Los rusos incluso presionaron a Tenet para que destacara un video de Tucker Carlson, la antigua estrella de Fox News que ahora produce su propio programa online. Lo hizo durante una visita a Moscú este año, maravillándose de la abundancia que se exhibía en un supermercado de la ciudad.