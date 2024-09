El MAS de Evo define marchar a La Paz y amenaza con bloquear si Arce no atiende sus demandas

El expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, indicó este martes que se realizará una marcha desde la localidad de Caracollo hasta la ciudad de La Paz en contra del referendo que planteó el presidente Luis Arce Catacora y otras demandas.

La marcha partirá el 17 de septiembre y durará siete días hasta llegar hasta la ciudad de La Paz, donde se tiene previsto hacer un mitin, indicó Morales.

“El martes 17 empezar una gran marcha pacífica desde Caracollo para cumplan estas demandas. Tenemos dos semanas para preparar”, indicó Morales y señaló que se consideró que se consideró que en septiembre hay varias fechas de efemérides y actividades económicas como la Fexco en Santa Cruz.

“Si el Gobierno no responde, no resuelve y no ayuda, creo que por demás se justifica el bloqueo nacional de caminos”, agregó el exmandatario.

“(Arce) atienda esa semana la marcha, sino es obligado ir al bloqueo de caminos”, advirtió Morales durante el ampliado nacional de MAS, que se realizó en Villa Tunari, en el departamento de Cochabamba.

“Aquí rechazo a cualquier referendo”, indicó Morales tras afirmar que el Gobierno de Arce pretende su inhabilitación y criticar al mandatario por la consulta para eliminar la subvención de carburantes.

“Si ha prometido que no ha a tocar el tema de subvención, que no toque”, indicó Morales. “Por eso y muchas razones, no aceptamos ningún referendo”, aseveró.

Durante su intervención, Morales habló sobre enfrentamientos que hubo entre los Ponchos Rojos y la Policía, y agregó otra crítica a la administración de Arce, además de cuestionar la falta de dólares en el mercado y el incremento en el precio de los productos de la canasta familiar.