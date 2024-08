El transporte espera regular distribución de diésel y gasolina

Los miembros del transporte potosino anunciaron que están a la espera que el Gobierno nacional garantice los cupos de gasolina y diésel que se requiere en la ciudad de Potosí y las provincias con la finalidad que se pueda retomar la atención a la gente de forma normal.

El secretario ejecutivo de la Federación de Choferes 1ro de mayo, Raúl Alcoba, señaló que ejecutaron un paro de 24 horas la semana pasada demandando que se regularice la distribución de cupos y los dirigentes nacionales les anunciaron que el 8 de agosto tienen una reunión con autoridades de Gobierno para analizar este tema.

Esperan que el Gobierno cumpla el compromiso de dotar la suficiente cantidad de gasolina y diésel, pero ven que lo que está llegando no es suficiente.

El dirigente indicó que evidenciaron la llegada de algunos carros cisterna y el combustible fue llevado a las nuevas gasolineras donde los choferes realizan enormes filas.

Esperan que lleguen las cisternas que el Gobierno anunció que salieron de puerto y poco a poco se vaya regularizando la distribución en Potosí.

En caso de que no se logre un volumen adecuado de carburantes para esta parte del país, realizarán una representación ante el Gobierno, pero no entrarán a las medidas por el momento con la finalidad de que no se les acuse de obstaculizar los actos patrios.

Alcoba señala que en caso de que no haya regular venta de combustibles se verán obligados a retomar las medidas de presión en la capital y provincias.

Desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos en Potosí (ANH) no se informó sobre los volúmenes de gasolina y diésel que estaba llegando aunque existe el compromiso de reportarlo a este medio de comunicación.