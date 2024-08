Kamala Harris busca a su vice: quiénes son los candidatos y qué dicen las encuestas

Ya suenan varios nombres. Pero muchos no son conocidos por la mayoría de los votantes.

Mientras la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris se prepara para anunciar a su compañero de fórmula, una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research revela que varios de los principales aspirantes al puesto en gran medida son desconocidos para los estadounidenses. El senador por Arizona Mark Kelly se destaca por tener mayor reconocimiento de nombre y mayor aprobación, especialmente entre los demócratas.

Kelly, aunque más conocido y querido que algunos de los candidatos alternativos, sigue siendo desconocido para la mitad de los estadounidenses. Y otros, como el gobernador de Pensilvania Josh Shapiro, aunque menos conocidos a nivel nacional, podrían contar con un mayor apoyo en sus estados y regiones de origen. A Kelly y Shapiro se los ve entre los favoritos, según personas familiarizadas con el proceso, después de que el equipo de campaña de Harris comenzara su evaluación con una docena de nombres.

Harris dijo el martes que aún no había decidido quién sería su segundo. Pero ella, y quienquiera que ella elija, la próxima semana se lanzarán a una gira por siete estados que serán clave para la elección del 5 de noviembre, entre los que se cuentan Pennsylvania, Arizona y Carolina del Norte.

De los cuatro posibles candidatos demócratas a la vicepresidencia incluidos en la encuesta -Kelly; Shapiro; Andy Beshear, gobernador de Kentucky; y Roy Cooper, gobernador de Carolina del Norte, que se retiró públicamente de la consideración después de que se realizara la encuesta- Kelly tiene el mayor reconocimiento y aprobación, según la encuesta de AP-NORC.

Es más probable que los estadounidenses tengan una opinión positiva de Kelly que negativa. Alrededor de 3 de cada 10 adultos estadounidenses tienen una opinión muy o bastante favorable de Kelly, mientras que alrededor de 2 de cada 10 tienen una opinión negativa. Obtener más opiniones buenas que malas es relativamente raro en la política presidencial de estos días: Biden y el ex presidente Donald Trump son vistos más negativa que positivamente desde hace varios años.

Sin embargo, como muchos de los otros aspirantes, Kelly no es ni de cerca un nombre conocido. Aproximadamente la mitad de los estadounidenses no saben lo suficiente como para tener una opinión sobre él.

Pero los demócratas son especialmente propensos a tener sentimientos cálidos hacia Kelly. El 45% tiene una opinión favorable de Kelly. Sólo 1 de cada 10 tiene una opinión desfavorable de él, y alrededor de 4 de cada 10 no saben lo suficiente para poder opinar. Los demócratas de más edad -de 45 años o más- son especialmente propensos a tener una opinión positiva de Kelly, mientras que entre los demócratas más jóvenes hay más probabilidades de que no estén familiarizados con él.

Kelly ha demostrado poder salir airoso de algunas batallas electorales, en tanto ganó una elección especial en 2020, con lo que les arrebató la banca del Senado de Arizona a los republicanos y dos años después la retuvo, cumpliendo un mandato completo de seis años.

Este veterano de la Marina es miembro de la Comisión de las Fuerzas Armadas del Senado y ha sido una voz influyente entre los demócratas en materia de inmigración y seguridad fronteriza, temas que desde hace mucho son una vulnerabilidad política de Harris que los republicanos están tratando de explotar.

Josh Shapiro, gobernador de Pensilvania

Shapiro es un gran desconocido para los estadounidenses y los demócratas excepto en el noreste, donde tiene más reconocimiento y aprobación. La encuesta reveló que 6 de cada 10 adultos estadounidenses -incluido el 57% de los demócratas- no saben lo suficiente como para tener una opinión sobre Shapiro. Aproximadamente 2 de cada 10 estadounidenses lo ven con buenos ojos, y una proporción similar lo ve con malos ojos.

El panorama no es muy diferente entre los demócratas. Alrededor de una cuarta parte de los demócratas tiene una opinión positiva de Shapiro, mientras que el 16% tiene una opinión negativa. Los demócratas de más edad son más propensos que los más jóvenes a tener una opinión favorable de Shapiro, pero en general, la mayoría aún no se ha formado una opinión.

Shapiro fue elegido gobernador en 2022, derrotando al republicano Doug Mastriano, una figura controvertida que provocó rechazo y atrajo críticas de miembros de su propio partido, incluido el entonces senador republicano Pat Toomey.

Sin embargo, a diferencia de los otros contendientes a los que se refiere la encuesta de AP-NORC, es mucho más conocido y querido en su región. En el noreste, 4 de cada 10 adultos estadounidenses tienen una opinión favorable de él. Aproximadamente 4 de cada 10 no lo conocen lo suficiente como para tener una opinión sobre él, mientras que aproximadamente 2 de cada 10 nordestinos lo ven negativamente.

El demócrata Gary Hines, de 68 años y residente en Filadelfia, se deshizo en elogios hacia el gobernador de su estado natal y añadió: «Odiaría verlo marcharse porque acaba de empezar en Pensilvania».

Andy Beshear, gobernador de Kentucky

De ser elegido, Beshear tendría que presentarse a la mayor parte del país. Alrededor de 7 de cada 10 estadounidenses no saben lo suficiente como para tener una opinión sobre él. Los que tienen una opinión están divididos en partes iguales: el 17% de los estadounidenses adultos tienen una opinión positiva y el 15%, negativa.

Sin embargo, los demócratas tienen una opinión más positiva que negativa de Beshear. Aproximadamente una cuarta parte tiene una opinión muy o algo favorable, mientras que alrededor de 1 de cada 10 tiene una opinión negativa. Casi dos tercios no saben lo suficiente sobre Beshear como para dar una opinión.

Descendiente de una conocida familia demócrata del estado, Beshear derrotó al entonces gobernador Matt Bevin -una figura profundamente impopular, incluso en el conservador Kentucky- y luego ganó la reelección en 2023 contra el republicano Daniel Cameron, ex protegido del líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell. La victoria de Beshear el año pasado se atribuyó en parte a su defensa del derecho al aborto, incluido un aviso de campaña en el que aparecía la sobreviviente de una agresión sexual atacando a Cameron por sus posturas.

Tim Walz, gobernador de Minnesota

Al igual que los otros gobernadores de los que se está hablando, el gobernador Tim Walz no tiene mucho perfil nacional, y eso también significa que es una página relativamente en blanco. No estuvo incluido en la encuesta de AP-NORC, pero un nuevo sondeo de ABC News/Ipsos, en la que se preguntaba sobre aprobación de forma levemente diferente, encontró que alrededor de 9 de cada 10 adultos estadounidenses no saben lo suficiente como para tener una opinión sobre él. Entre los estadounidenses que sí tienen una opinión, las opiniones se dividen entre positivas y negativas.

Walz, que también fue miembro de la Cámara de Representantes durante 12 años, ascendió en la lista de Harris en los últimos días después de que acuñara el término «raro» (weird) para describir la candidatura republicana. Se trata de una frase muy utilizada ahora por la vicepresidenta y otros demócratas.