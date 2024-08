Evistas anuncian protestas desde el 5, si Arce no arregla la crisis del dólar y combustibles

Los campesinos del Pacto de Unidad del ala radical del MAS, o evistas, dieron un plazo al Gobierno del presidente Luis Arce para que hasta el domingo 4 de agosto, solucione los conflictos por la falta de combustibles y la escasez de dólares en el país.

En caso de no hacerlo se verán “obligados” a movilizarse desde el lunes 5 de agosto. Según el sector político sindical, “no hay nada que celebrar” en Bolivia dada la crisis económica social que enfrenta la población.

Pero los campesinos evistas, también exigen al Gobierno la promulgación de las leyes que fueron aprobadas en la sesión de la Asamblea Legislativa del 6 de junio, que fue presidida por el senador Andrónico Rodríguez.

“Exigimos que resuelva, hasta este fin de semana, el tema del combustible, el tema del dólar, y también exigimos que promulguen las cuatro leyes que se aprobaron el 6 de junio a la cabeza de nuestro hermano Andrónico Rodríguez. En caso de que no lo hagan, el sector campesino y el pacto nacional, estamos obligados a movilizarnos en las carreteras a partir del día lunes”, advirtió el dirigente evista, Pedro Llanque.

La advertencia del dirigente campesino ocurrió en la jornada en la que varios sectores del transporte realizaron bloqueos a escala nacional, como protesta por la falta de diésel y dólares.

Con un mes de anticipación, el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional y vicepresidente, David Choquehuanca, anunció que los actos oficiales para conmemorar el 6 de Agosto, se realizarán en la ciudad de Sucre, como cada año con una sesión de honor en la Casa de la Libertad. Es por eso que pidió a los legisladores que organicen el evento y tomen todos los recaudos necesarios para el traslado de la Asamblea Legislativa.

No obstante, el tema no es de primer orden para los campesinos del MAS radical, ni siquiera la celebración del 2 de agosto, cuando se conmemora el “Día de la Revolución Agraria”. Llanque aseguró que en Bolivia no hay motivos para festejar nada.

“No hay nada que festejar el 2 de agosto, día de la revolución agraria, porque el sector campesino se siente afectado en estos momentos. Tampoco hay nada que festejar el 6 de Agosto, porque lamentablemente este Gobierno nos está llevando, con la crisis económica, a la tumba; por eso decimos que el Gobierno debe solucionar lo antes posible. En caso de no cumplir (con nuestro pedido), vamos a determinar movilizaciones”, ratificó el dirigente campesino evista.

Pidió a todos sus “hermanos y hermanas” que estén atentos ante cualquier convocatoria.