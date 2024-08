Israel ataca a comandante de Hezbollah en Beirut en represalia al ataque en altos del Golán

Israel afirma que lanzó un ataque en Beirut, Líbano, contra un comandante de Hezbollah al que culpó de un ataque mortal en los altos del Golán ocupados por Israel.

Según la agencia estatal de noticias libanesa NNA, al menos una persona murió y varias resultaron heridas en el ataque. Los heridos, algunos de ellos con heridas graves, fueron trasladados a hospitales cercanos.

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, dijo que “Hezbollah cruzó la línea roja” en una publicación en las redes sociales minutos después de que el ejército israelí se atribuyera la responsabilidad del ataque del martes.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron el martes que “ejecutaron un ataque selectivo en Beirut, contra el comandante responsable de la muerte de los menores en Majdal Shams y la muerte de numerosos civiles israelíes adicionales”.

No proporcionaron detalles sobre cómo se llevó a cabo el ataque.

La secuencia de ataques marca la escalada israelí más significativa desde que estallaron las tensiones entre Israel y el grupo militante respaldado por Irán después del 7 de octubre.

Un funcionario israelí identificó al objetivo del ataque como Fu’ad Shukr, también conocido como al-Hajj Mohsin. Shukr es un asesor de alto rango del jefe de Hezbollah, Hassan Nasrallah, según el sitio web del gobierno estadounidense. Sirve en el rango militar más alto del grupo militante respaldado por Irán.

Israel quiso enviar “un mensaje muy fuerte” con el ataque de esta noche, según un alto funcionario israelí, pero espera evitar una mayor escalada.

“No queremos que esto se convierta en una guerra más amplia y, en última instancia, que esto se intensifique, o no, depende en gran medida de cómo reaccione Hezbollah ahora”, dijo el alto funcionario israelí a CNN.

La Embajada de Irán en el Líbano denunció en X el ataque israelí en Beirut, calificándolo de “agresión israelí cobarde y pecaminosa” que “se cobró la vida de varios mártires y heridos”.

¿Qué son los altos del Golán y quiénes son los drusos?

Una escena caótica

La agencia de noticias estatal libanesa NNA informó que el ataque fue ejecutado por un avión no tripulado que disparó tres misiles.

La declaración de las FDI ocurrió poco después de que la agencia de televisión Al Manar, dirigida por Hezbollah, informara de una fuerte explosión que se escuchó en los suburbios del sur de la capital libanesa.

Un edificio dañado tras un ataque aéreo israelí en los suburbios del sur de Beirut, el martes. Hussein Malla/AP

Un video de Reuters mostró las consecuencias del ataque en el sur de Beirut. Se puede ver a los equipos de emergencia y a los transeúntes caminando por calles cubiertas de escombros, ladrillos y otros restos. Varios vehículos estacionados en una calle parecen haber resultado dañados por los escombros que cayeron de los edificios circundantes.

Un periodista que se encontraba en el lugar vio escenas caóticas en la calle mientras ambulancias y camiones de bomberos se dirigían al edificio atacado. El periodista también vio a paramédicos que llevaban a una persona herida en una camilla.

Las fotos y videos analizados muestran que el ataque estaba dirigido a la sección sur del edificio y que el daño en esa sección fue extenso. Losas de concreto enteras cuelgan precariamente o se han reducido a lo que ahora equivale a una cascada de escombros.

Un periodista en el lugar informó que casi no hubo daños aparentes en los edificios circundantes. Las ventanas parecen estar en gran parte intactas. Las tiendas en las áreas también parecen no haber sido afectadas por el ataque. Los soldados libaneses han acordonado parte del área alrededor del edificio.

El edificio atacado está al lado del Hospital Bahman. No hubo fotos o videos inmediatos que muestren daños en el hospital y no estaba claro si estaba afectado. CNN no ha podido comunicarse con el hospital para hacer comentarios.

Israel prometió a principios de esta semana que Hezbollah “pagará el precio” por un ataque con cohetes contra un campo de fútbol que mató a 12 menores e hirió a 44 personas en la ciudad de Majdal Shams, cerca de las fronteras con Siria y Líbano.

Israel y Estados Unidos han dicho que el cohete fue disparado por fuerzas de Hezbollah en Líbano. El grupo negó la responsabilidad del ataque, pero dijo que disparó contra objetivos militares israelíes en la zona.

El martes apareció un nuevo video en primer plano que muestra el momento en que el campo de fútbol fue atacado. Muestra a menores jugando en un pequeño parque al lado del campo mientras las sirenas comienzan a sonar. Los jóvenes parecen ansiosos, pero al principio no buscan refugio.

Luego se puede escuchar el sonido del cohete que se aproxima, que rápidamente se vuelve ensordecedor, antes de estrellarse contra el suelo a pocos metros de la cámara y aparentemente tirar al suelo a la menor que sostiene el teléfono. Durante una fracción de segundo, la cámara captura una enorme bola de fuego provocada por la explosión.

Se escucha a los menores gritar antes de correr a refugiarse detrás de un muro, junto con otros. «¡Mamá! ¡Mamá!», grita ella mientras corre hacia un lugar seguro, mientras se escucha una alarma, tal vez activada por la explosión. El video termina unos 30 segundos después de que el cohete impactara.

Temores de un conflicto más amplio

El ataque del sábado desató temores de que una guerra total pudiera envolver la región.

Israel informó a Estados Unidos antes de ejecutar el ataque, según una fuente familiarizada con el asunto. La fuente dijo que el aviso se transmitió a través de los canales de seguridad, pero no indicó cuándo se dio.