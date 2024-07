Yuyito González contó qué la atrajo de Javier Milei: “Es algo fundamental para mí”

Amalia “Yuyito” González fue invitada por Javier Milei a ver la ópera Carmen en el Teatro Colón. Luego de compartir este evento con él, la exvedette dialogó con TN Show y habló de la conexión espiritual que la une al Presidente.

“Es fundamental”, reconoció la conductora sobre este requisito que deben cumplir sus cercanos para formar parte de su círculo íntimo. Ante la consulta de este medio, aseguró que el líder de La Libertad Avanza es “una persona que permanentemente está dependiendo de Dios”.

Sobre este costado religioso de Milei, Yuyito detalló: “Él no tiene vergüenza de decirlo. Ni se limita. Entonces es una cosa muy importante para mí en una persona”.

En medio de la exposición mediática por su acercamiento con Milei, la exvedette explicó cómo se mentalizó para ir al Colón. “Fui preparada para estar en la mira. Me lo tomo muy tranquila, pongo mis límites. No me sumo a la ola de estrés de los llamados”, aseguró a TN.

“La pasé muy bien, fue todo muy elegante y disfruté mucho de la compañía”, indicó Yuyito por la ópera Carmen que vio con Javier. “La previa fue el Luna Park”, reveló ella sobre el momento en que más empezó a acercarse al Presidente.

Fue en mayo de este año cuando la conductora de Empezar el día (Ciudad Magazine) se “autogestionó” su ingreso al evento que Javier Milei dio en el mítico estadio para presentar su libro. “Ahora no fue una autoinvitación. Fue una invitación de él y la acepté. Fui por mi lado y me volví por mi lado. Todo muy tranquilo”, detalló por la cita que tuvo en el Colón.

Yuyito González habló de la reacción de sus hijos y opinó del gobierno de Javier Mieli

Ante la consulta de TN Show, la exvedette respondió si recibe algunas sugerencias por parte de sus tres hijos, en medio de este revuelo mediático. “Ellos son tranquilos, respetamos las decisiones de cada uno”, explicó ella.

Más allá de su relación personal, también opinó sobre la gestión de Javier Milei. “Está haciendo lo que dijo que iba a hacer, por lo cual la mayoría del país lo votó”, lanzó. “Por lo pronto soy una persona que ama a la Argentina, quiero que mis hijos vivan acá y necesitamos que todo esté bien y mejor”, indicó la conductora.

De esa manera, Yuyito se mostró encantada de haber sido invitada por el mandatario para ver la ópera Cármen desde el palco presidencial del teatro Colón. Para el evento apostó a un look sofisticado de sastrería. La exvedette eligió un modelo total white de blazer oversized y pantalón con pinzas de corte palazzo.