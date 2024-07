José María Muscari decidió contar lo que sucedió con su hijo adoptivo

Siempre sincero, directo y sin tapujos. De esta manera es como se muestra nada más y nada menos que José María Muscari, uno de los artistas más destacados del mundo del espectáculo de nuestro país. En esta oportunidad, fue noticia debido a lo que decidió contar sobre su hijo adoptivo, Lucio.

Esto lo dio a conocer en una charla con Radio con Vos. «Para mí hay algo que es muy claro en el caso de Lucio, de mi hijo. Lucio estaba en una convocatoria pública, no es que la jueza inventó una convocatoria para visibilizarlo. Estaba desde hace meses y había cero inscriptos», comenzó diciendo.

«Ella habló con él siendo un adolescente, le explicó. ‘Mirá, yo creo que si vos contás tu historia en primera persona, así como yo creo que si tuviera la posibilidad te adoptaría, le va a pasar a mucha gente, lo tenés que hacer, ¿te animás?’. Él dijo que se animaba, lo hizo y se anotaron 140 familias, que rompe los récords de cualquier historia de adopción», lanzó José María Muscari.

Inmediatamente, el productor decidió ir por más. «En esa primera preselección que hizo la jueza, se la entregó a Lucio para que él analizara de todos estos perfiles cuál era la familia que más le resonaba o a la que más se quería sumar porque los niños a partir de los ocho años forman parte de la decisión de la familia a la que se van a sumar. O sea, tienen vos y voto», manifestó.

«En esa primera instancia él no me eligió a mí porque eligió a una familia de Corrientes porque él no quería moverse de la provincia. Él es de Buenos Aires, pero desde los 6 años vivía en Corrientes y tenía a todos sus amigos. Imaginate un pibe de 15 años, moverse de Corrientes. Además de que lo van adoptar, irse a otra provincia, dejar la escuela», comentó.

«La jueza se fue al juzgado a llamar a la familia de Corrientes.Y en el interín de que la jueza se fue del hogar, de la reunión con él, al juzgado a llamar a la familia, Lucio pensó ‘no, porque esta adopción es un cambio en mi vida, mejor empezar de cero en otro lugar. Mejor ese señor del que usted me habló, de Buenos Aires, que está solo, me parece que está buena la opción’. Él no sabía quién era yo», sentenció Muscari.