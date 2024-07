Villarruel y Jalil se mostraron juntos por segunda vez en Catamarca

La vicepresidenta de la Nación Victoria Villarruel llegó por segunda vez a Catamarca, donde se quedará hasta el martes, y repitió foto con el gobernador Raúl Jalil bajo el paraguas de la institucionalidad.

Ayer, la titular natural del Senado de la Nación visitó la Gruta de la Virgen del Valle y la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, en ambas locaciones acompañada por el mandatario provincial, quien a través de las redes sociales valoró positivamente la visita.

Si bien durante la jornada la vice no dio conferencia de prensa, en un breve diálogo con El Esquiú Play se refirió a la polémica por sus consideraciones respecto de las expresiones racistas del futbolista Enzo Fernández. Villarruel evitó profundizar sobre el tema y prefirió destacar el tradicional festival catamarqueño: “No quiero que no se desvíe la atención de esto, que es laburo de un montón de gente y que a veces no tienen la oportunidad de que se hable de ellos”.

Villarruel pisó suelo catamarqueño antes del mediodía. En el aeropuerto la recibieron Jalil, la ministra de Seguridad Fabiola Segura, y el jefe de Policía, Marcelo Ulises Córdoba. Además, estuvieron los veteranos de Malvinas, quienes la esperaron con una bandera argentina que llevaba varias firmas castrenses. Luego, estuvo en Casa de Gobierno con el mandatario anfitrión. A través de un posteo en las redes sociales, Jalil dijo: “Es importante para nosotros contar con su visita en esta fecha tan importante para nuestra cultura y tradiciones”.

Posteriormente, en una nueva muestra de su devoción por la Madre del Valle, Villarruel llegó hasta el Santuario de la Gruta en el norte de la ciudad, donde rezó junto a otros fieles y participó de la ceremonia religiosa. Hay que recordar que la vicepresidenta visitó la provincia en abril pasado para participar de la Bajada de la Imagen Sagrada de la Virgen del Valle.

Ya por la tarde noche, recorrió distintos sectores y espacios en el Predio Ferial, donde se desarrolla la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

Fue allí donde mantuvo un breve diálogo con este multimedio sobre el tuit que respaldó al jugador de fútbol Enzo Fernández, tras el planteo de Francia por cánticos racistas de la Selección Argentina. Mientras el Presidente Javier Milei dijo que “no fue un tuit feliz, por las cuestiones deportivas, tenés que ir por el lado deportivo y no generar un quilombo institucional en términos diplomáticos’, la vicepresidenta no se doblegó y remarcó: “Respaldo a todos los argentinos, siempre”.

Además, indicó que no iba a ahondar en el tema, ya que prefería poner en valor el Poncho 2024: “Hoy es la Fiesta del Poncho y quiero que no se desvíe la atención de esto que es laburo de un montón de gente, que a veces no tienen la oportunidad de que se hable de ellos”.

Durante la mañana de hoy la vicepresidenta partirá rumbo a Tinogasta, donde será recibida por el intendente de Fiambalá, Raúl Úsqueda. Más tarde, está previsto que almuerce en las Termas de Fiambalá. El lunes hará una excursión por la famosa Ruta de los Seismiles (un recorrido a través de la Ruta Nacional 60 por 20 cumbres que están por encima de los 6.000 metros sobre el nivel del mar) y a la vuelta cenará temprano en el Hotel Las Pircas de Tinogasta. En tanto, el jefe comunal de Fiambalá dijo que la vicepresidenta recorrerá lugares turísticos como Las Termas y el Balcón del Pissis. “Será nuestra oportunidad para plantearle nuestros proyectos y anhelos”, anunció. El martes, finalmente, regresará a la capital provincial y a las 19, recién, volverá a Buenos Aires.