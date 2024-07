Desde marzo de 2021, se realizaron 545 vasectomías en el sistema público

¿Dónde consultar para acceder a la vasectomía?

Consejerías en Salud Sexual de cualquier hospital de la provincia

CAPS más próximo al domicilio

Tras la solicitud, se brindará acceso a un formulario online que la persona debe completar para formalizar el circuito de atención. Luego, se asignará turno para la cirugía y se pedirá cumplir con estudios previos. En el caso de personas que residan en la zona del Ramal, la valoración y solicitud de estudios se realiza también en el Hospital La Mendieta.

Para la vasectomía

Se ingresa al Hospital de Palpalá a las 6 de la mañana siempre que se resida en localidades o ciudades cercanas. En el caso de usuarios del Ramal, Quebrada o Puna, la internación se prevé la tarde anterior a la intervención.

En cualquier situación, el alta se produce el mismo día de la cirugía.

Tras el procedimiento definitivo, parte del conducto deferente que se extrae se envía a Anatomía Patológica del Hospital Pablo Soria para examen de rutina y complemento que permita detección temprana de patologías.

Post operatorio

Requiere de curaciones simples a diario mientras los puntos se reabsorben

En los 5 días posteriores a la vasectomía, se recomienda evitar actividades de esfuerzo

A partir de allí, se puede continuar con la actividad sexual sin mayores inconvenientes.

Efectividad pasados 4 meses

En este lapso se debe utilizar otro método anticonceptivo ya que el embarazo puede ocurrir.

Cumplido ese tiempo, se realiza el espermograma, examen que permite comprobar la no presencia de espermatozoides. Para ello, cada paciente se deriva con indicación al Hospital Snopek de Alto Comedero donde se realiza el estudio.

Es importante recordar que la vasectomía no evita infecciones de transmisión sexual (ITS) y por eso, en todo contacto sexual es clave usar preservativo.

Para tener en cuenta

La vasectomía: