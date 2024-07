La OTAN anunció ayuda por USD 43.000 millones para Ucrania y dijo que China “facilita” el avance de Rusia

Los jefes de Estado y de Gobierno de los países de la OTAN prometieron este miércoles en una cumbre en Washington que darán a Ucrania al menos 40.000 millones de euros (unos USD 43.000 millones) en ayuda militar “en el próximo año” para respaldar su lucha contra Rusia y disuadir nuevos ataques en un futuro.

“Los aliados cuentan con proporcionar una financiación mínima de 40.000 millones de euros en el próximo año y mantener niveles sostenibles de asistencia en seguridad para que Ucrania gane”, señaló la declaración conjunta de la Alianza Atlántica. “Afirmamos nuestra determinación de apoyar a Ucrania en la creación de una fuerza capaz de derrotar la agresión rusa hoy y disuadirla en el futuro”, añadió.

También se comprometieron a revisar las contribuciones aliadas en futuras cumbres de la OTAN, empezando por la que tendrá lugar el año que viene en La Haya. Desde que comenzó la invasión rusa en febrero de 2022, el bloque ha dedicado unos 40.000 millones de euros aproximadamente a la ayuda militar a Ucrania. El nuevo compromiso servirá para cubrir los costos relacionados con el suministro de armas y la asistencia y entrenamiento para tropas ucranianas.

Por otra parte, el presidente de EEUU, Joe Biden, informó que Dinamarca y Holanda empezaron a enviar aviones F-16 de fabricación estadounidense a Ucrania, cumpliendo así una promesa clave hecha el año pasado a Kiev, que ha luchado por alcanzar la paridad aérea con Rusia. Anteriormente anunció nuevos sistemas de defensa antiaérea para los ucranianos y dijo que Estados Unidos había acordado colocar misiles de largo alcance periódicamente en Alemania.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo que la transferencia de los F-16 “concentra la mente de Vladimir Putin en el hecho de que no durará más que Ucrania, no durará más que nosotros y, si persiste, el daño que se seguirá haciendo a Rusia y a sus intereses no hará más que profundizarse.”

Biden invitó a la cumbre al presidente ucraniano Volodimir Zelensky, quien expresó su gratitud por estos F-16.

Los nuevos aviones “acercarán una paz justa y duradera, demostrando que el terror debe fracasar”, escribió Zelensky en las redes sociales.

Además, los líderes de la OTAN también expresaron este miércoles la “profunda preocupación” por el acercamiento entre Rusia y China y acusaron a Beijing de desempeñar un papel clave en el esfuerzo de guerra ruso en Ucrania, según el comunicado final de la cumbre en Washington.

China “se ha convertido en un facilitador decisivo de la guerra de Rusia contra Ucrania a través de su llamada asociación ‘sin límites’ y su apoyo a gran escala a la base industrial de defensa rusa”, afirmaron los dirigentes en el texto.

Los líderes de la OTAN instaron a China a “cesar todo apoyo material y político al esfuerzo bélico de Rusia”. Y agregaron: “Esto incluye la transferencia de materiales de doble uso, como componentes de armas, equipos y materias primas que sirven como insumos para el sector de defensa ruso”.

China “no puede permitir la mayor guerra en Europa de la historia reciente sin que ello repercuta negativamente en sus intereses y reputación”, afirmó la alianza.

La declaración se produjo antes de que los líderes de Australia, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur asistan el jueves a la cumbre de la OTAN. Es el tercer año consecutivo que los mandatarios de los cuatro socios de Asia-Pacífico asistirán a una cumbre de la Alianza Atlántica.

Beijing ya ha rechazado airadamente las acusaciones de la OTAN y afirma que la alianza busca una excusa para expandir su influencia hacia el Este. Estados Unidos lleva años presionando a sus aliados europeos para que presten más atención a las amenazas que plantea China.

El camino “irreversible” de Ucrania hacia la OTAN

Y la cumbre también intensificó las promesas a Ucrania, afirmando que se encuentra en un “camino irreversible hacia la plena integración euroatlántica, incluido el ingreso en la OTAN”.

Ucrania lleva años intentando ingresar en la OTAN, que considera que atacar a uno es atacar a todos.

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb -que, al igual que Suecia, se unió a la OTAN tras la invasión rusa de Ucrania- saludó el lenguaje como un mensaje a Putin de que está fracasando en su objetivo de hacer retroceder a la alianza.