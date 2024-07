El país con la principal economía de América Latina que supera 2 veces a Brasil y a México en 2024

Además, esta nación se sitúa entre las economías más relevantes del continente, junto a Canadá y Estados Unidos.

En el reciente informe de perspectivas económicas mundiales, el Banco Mundial resaltó que la economía global logró una estabilización inédita en los últimos tres años y mantendrán un crecimiento del 2,6%.

Este informe resalta que, para América Latina y el Caribe, la cifra descenderá a 1,8%, con expectativas de recuperación a 2,7% en 2025. Dentro de este contexto, un país emerge como la principal economía de la región al destacar notablemente a comparación los demás.

Este pequeño país sudamericano lidera en términos de PIB per cápita en la región, pero también presenta proyecciones de crecimiento que superan significativamente a las de gigantes económicos como Brasil y México. Esta situación refleja las políticas económicas eficaces y la estabilidad que ha caracterizado a esa nación en los últimos años, y lo convierte en un modelo a seguir para otras naciones de América Latina.

¿Cuál es la principal economía de América Latina y con mayor PIB en 2024?

Según el Banco Mundial, Uruguay se posiciona como la economía más destacada de América Latina en 2024, con un PIB per cápita de US$18.109. Este logro coloca al país por delante de otras naciones importantes de la región como Panamá (US$16.294) y Chile (US$14.248). La nación uruguaya mantuvo un crecimiento económico sostenido, lo que le ha permitido superar a economías más grandes en términos de PIB per cápita.

¿Cómo ese país superó 2 veces a Brasil y a México?

El hecho de que Uruguay supere en PIB per cápita a economías tan grandes como Brasil y México es notable. Brasil, con su gran extensión y abundantes recursos naturales, y México, con su cercanía estratégica a Estados Unidos, no han podido igualar el desempeño de Uruguay en términos de riqueza per cápita. La nación brasileña presenta un crecimiento proyectado del PIB del 2% para 2024, mientras que los mexicanos registran un PIB per cápita de US$10.327.

¿Qué puesto ocupa Perú en el ranking?

Perú, con su creciente economía basada en la minería y la agricultura, también figura en el ranking de economías de América Latina, aunque no alcanza los niveles de Uruguay. El país andino ha mostrado un crecimiento económico significativo en las últimas décadas, pero su PIB per cápita es considerablemente más bajo en comparación con los líderes regionales. No obstante, la nación peruana sigue siendo una economía emergente con un gran potencial de desarrollo, especialmente si continúa diversificando su economía y mejorando sus políticas públicas.

¿Cuál es el top 20 de las economías de América?

El top 20 de las economías de América, en términos de PIB, incluye a países tanto de América del Norte como de América Latina y el Caribe. Estados Unidos y Canadá encabezan la lista, seguidos por Uruguay, Panamá, y Chile. Este ranking refleja el tamaño de las economías y la capacidad de generar riqueza y desarrollo en términos per cápita.