Sarapura: “ni obsecuentes ni obstructores: demócratas”

Sarapura habló en estos términos durante la sesión de la Cámara Baja en la que obtuvo aprobación definitiva la iniciativa del Gobierno nacional.

“A pesar que el Congreso está en un conflicto permanente, con acuse de un lado y del otro, este poder ha cumplido su mandato en el marco de la Constitución nacional y la Unión Cívica Radical, a pesar de esas acusaciones, ha cumplido su rol y ha hecho de este proyecto una mejor propuesta”, afirmó.

Luego resumió que “hemos centrado el esfuerzo en defender lo que son nuestros principios: por un lado, la defensa del federalismo; hemos dicho que no vamos a permitir que se avance contra la autonomía de las provincias, y por otro lado, sacando de esa pretensión de equilibrio fiscal a los jubilados, defendiendo a las economías regionales y dando solución a un tema tan sentido como el del tabaco”.

Sarapura consideró que la Unión Cívica Radical “ha honrado su rol participando en este debate, enalteciendo este debate y dando garantías en el proceso de tener una mejor ley”.

“Vemos con buenos ojos el trabajo que ha hecho el Senado y venimos a ratificar los aportes que han hecho los senadores”, dijo.

Asimismo, aseguró que “siempre hemos estado preocupados por el resguardo de las instituciones que cumplen un rol y un mandato en la garantía de derechos y por eso vemos que la mejora del artículo 3, la incorporación de nuevos organismos que tienen que ver con el desarrollo, con la ciencia y potenciar el conocimiento, es positivo”.

En ese aspecto, advirtió al Poder Ejecutivo que “hay una preocupación por esa desinstitucionalización de órganos de vigilancia y promoción de derechos; la realidad nos habla, la situación nos está interpelando; necesitamos empoderar al Estado en esos ámbitos de garantía de derechos”, sostuvo.

Por otro lado, confió que “también hemos visto con buenos ojos que se haya resguardado en el debate a empresas como Aerolíneas, que sin dudas pretendemos se trate en un debate más profundo; no queremos tener la experiencia de la década del ´90. Para nosotros, que venimos del interior profundo, las privatizaciones han sido no solo la pérdida de patrimonio del Estado, no solo desempleo, sino la pérdida de servicios estratégicos que promueven el turismo. Por eso vemos con buenos ojos que se discuta en otro ámbito y con mayor profundidad”, resaltó la diputada.

Más adelante reconoció que “hay un debate sobre el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), pero me quiero sincerar: a mí no me parece menor que quienes han liderado la actividad económica extractivista en mi provincia, hoy nos quieran indicar con el dedo a quiénes han liderado el proceso de diversificación de la matriz productiva. Si hay algo que ha hecho Gerardo Morales en Jujuy es generar un proceso de energía alternativa, promover el turismo para generar el desarrollo; promover Cannava. No nos avergonzamos de ese proceso; lo defendemos en cada momento”.

“Algunos se preocupan de que se escriba en la ley lo que dejan de recibir en sobres; lo que nosotros queremos hacer es crear un marco. Es más: uno de los procesos más importantes que ha hecho la Provincia de Jujuy tiene que ver con la energía alternativa que se generó en un régimen especial de este Congreso. Por eso es que cuando al régimen lo promueven ellos, sirve y cuando al régimen lo promueven otros, no sirve”, ironizó.

Para la diputada jujeña, el RIGI “es una herramienta más para traer inversiones que son necesarias; necesitamos profundizar ese debate y tomar las medidas necesarias”.

En otro orden, expresó que “veo bien que se preocupen que hoy se litigue por intereses nacionales en otros escenarios porque tienen la experiencia de YPF; aprendieron de eso y está bien que hoy se preocupen, pero reconozcan el error, reconozcan lo que hicieron mal. No lo hagan solo para castigar los esfuerzos provinciales que se hacen para dinamizar las economías de las provincias”, reclamó.

En el tramo final de su intervención, afirmó que “nosotros venimos a defender Ganancias, como provincia que gobernamos. Estamos preocupados por la quita de la Coparticipación. Para Jujuy significan 5 mil millones mensuales que significan menos acceso a servicios y a la educación, pero además queremos seguir discutiendo los otros ámbitos donde se quitaron fondos a las provincias”.

“Pensamos que a partir de hoy, el Gobierno nacional va a tener herramientas, pero lo invitamos a gobernar y a mirar la realidad con responsabilidad, los invitamos a dejar de pensar que se gobierna en las tribunas internacionales”, señaló para concluir que “desde esta banca vamos a defender siempre los intereses de Jujuy, sincerando el debate, y poniendo en valor lo que hacemos los jujeños y las jujeñas para sacar adelante a nuestra provincia”.