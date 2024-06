Municipio asegura que Antofagasta aún compite por ser sede del Mundial Sub-20

La Municipalidad de Antofagasta y el Club Deportes Antofagasta están llevando a cabo visitas técnicas al estadio Calvo y Bascuñán y reuniones con la ANFP en Santiago, con el objetivo de que la ciudad sea seleccionada como una de las sedes del próximo Mundial Sub-20.

Pese a los rumores de que Antofagasta podría quedar fuera, Felipe Guzmán, director de la Secretaría Comunal de Planificación (Secoplan), desmintió tales afirmaciones, asegurando que la municipalidad está trabajando en varios proyectos para adecuar las instalaciones del estadio, según consignó El Mercurio de Antofagasta.

Antofagasta compite con ciudades como Arica, Iquique, Coquimbo, La Serena, Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, Rancagua, Concepción y Temuco, siendo las últimas seis las que albergaron partidos durante la Copa América 2015.

En marzo, el estadio de Avenida Angamos fue visitado por Yamal Rajab, gerente de Competiciones de la ANFP, quien destacó varias áreas que necesitan mejoras, como la red wifi en las casetas, la reposición de butacas en la galería sur, el abastecimiento de agua potable en los servicios sanitarios y la instalación de pantallas LED en el recinto. Aunque estas mejoras aún no se han concretado, desde Secoplan confirmaron que están trabajando en ellas y que Antofagasta aún tiene posibilidades de ser sede del campeonato.

Guzmán explicó que están en contacto con Javier Valenzuela, dirigente del CDA, para defender la candidatura de la ciudad ante la ANFP. «Podemos afirmar que respecto a Antofagasta no ser sede, todavía no hay ninguna decisión definitiva, de momento no es así. Tenemos que esperar que la FIFA o Conmebol nos venga a visitar, para así ver los avances de la carta gantt que hemos preparado en relación a las reparaciones que se deben efectuar en el estadio», indicó Guzmán.

La carta gantt municipal prevé que la licitación para la reparación de los servicios higiénicos se publique a principios de septiembre, con un presupuesto de aproximadamente $800 millones.