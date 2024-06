El jefe de la OTAN aseguró que Rusia carece de fuerza para lograr grandes avances en Ucrania

Las fuerzas militares rusas no están en condiciones de realizar ningún “avance significativo” en Ucrania, afirmó el jueves el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, en una entrevista con AFP.

“No tenemos ningún otro indicio ni razón para creer que Rusia disponga de capacidades, de fuerza para realizar grandes avances” en el territorio de la ex república soviética, que resiste desde hace más de dos años una invasión rusa, declaró Stoltenberg en la entrevista.

El jefe de la alianza militar consideró probable que Rusia siguiera ejerciendo presión “en las líneas de frente” y bombardeando la zona.

“Pero lo que vimos es que los ucranianos han logrado mantener la línea”, recalcó Stoltenberg, de 65 años.

Los ucranianos “han podido seguir infligiendo grandes pérdidas a los invasores rusos, tanto en la línea del frente como con bombardeos profundos”, continuó.

Rusia, que invadió Ucrania en febrero de 2022, logró en mayo su mayor avance territorial en 18 meses con una gran ofensiva terrestre en la región de Kharkiv, en el noreste de Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, aseguró este mes que las tropas rusas focalizaban desde entonces sus ataques en la región de Donetsk, en el este.

Los 32 países miembros de la alianza de defensa transatlántica, liderada por Estados Unidos, volvieron a aumentar las entregas de armas a Kiev, después de que Washington aprobara en abril un paquete de ayuda de 60.000 millones de dólares.

Stoltenberg también afirmó que esperaba que Estados Unidos siguiera siendo un “firme aliado” de la OTAN “independientemente del resultado” de las elecciones presidenciales de noviembre.

El posible regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, quien llegó a calificar a la Alianza de “obsoleta” y a considerar retirar a EEUU de la organización, es causa de preocupación entre sus socios.

“Una OTAN fuerte es buena para Europa, pero también para Estados Unidos”, subrayó el secretario general, quien en octubre será reemplazado por el primer ministro saliente de Países Bajos, Mark Rutte.

La cadena CNN transmitirá este jueves el primer debate de esta campaña entre el mandatario demócrata Joe Biden y Trump, su predecesor republicano (2017-2021), prácticamente empatados en las encuestas.

Durante la campaña, Trump volvió a la carga y dijo que alentaría a Rusia a hacer “lo que le dé la gana” con los países de la OTAN que no gasten lo suficiente en defensa.

“Las críticas del ex presidente Trump no han sido principalmente contra la OTAN. Han sido contra los aliados de la OTAN que no gasten lo suficiente” en defensa, dijo Stoltenberg.

Sin embargo, “eso ahora ha cambiado”, con 23 de 32 países miembros que destinan al menos el 2% de su Producto Interior Bruto a gastos militares, aseguró.

“Nunca hay garantías en política, pero espero que Estados Unidos se mantenga fuerte”, añadió Stoltenberg, que fue en dos ocasiones primer ministro noruego.

Igualmente la perspectiva de un gobierno de extrema derecha en Francia tras las elecciones legislativas anticipadas, cuya primera vuelta se celebra el domingo, genera preocupación entre dirigentes de la OTAN y de la Unión Europea (UE).

Preguntado sobre los peligros de desintegración de la Alianza tras las elecciones estadounidenses y francesas, Stoltenberg afirmó: “Hemos probado que somos capaces de ser muy resistentes, porque nos interesa permanecer juntos y esto vale tanto para Estados Unidos como para Europa”.

“Se ha demostrado que, en realidad, cuando los países tienen que elegir (…) entre permanecer en la OTAN con la protección y la seguridad que esta proporciona, o debilitar a la OTAN e irse solos, han elegido la OTAN”, subrayó.