La semana previa a las primarias en Uruguay: el foco de los candidatos y los favoritos según las encuestas

Uruguay comienza a definir el próximo domingo 30 su próximo gobierno en las elecciones primarias. Es una instancia no obligatoria, conocida en el país como elecciones internas, en la que se conocerá quién encabezará la fórmula presidencial para los comicios de octubre y el más que probable balotaje de noviembre. Tanto en el oficialista Partido Nacional como en el izquierdista Frente Amplio los favoritismos están marcados, según las principales encuestas.

La interna del Partido Nacional, al que pertenece el presidente Luis Lacalle Pou, es la que muestra un “escenario más claro”, según un reciente informe de la consultora Equipos. La ventaja es para Álvaro Delgado, el delfín del mandatario, quien hasta diciembre fue su mano derecha en la Secretaría de la Presidencia.

Delgado muestra una “ventaja holgada” sobre el resto de sus competidores, concluye Equipos. Obtiene el 64% de las preferencias, contra el 25% de Laura Raffo (una economista que en 2020 compitió para ser la candidata a la Intendencia de Montevideo) y el 11% del senador Jorge Gandini.

“Delgado ha mostrado una tendencia creciente en los últimos meses y lo mismo ocurre (en menor medida) con Gandini, elementos que hay que tomar en cuenta para evaluar posibles escenarios finales”, dice el informe. Los porcentajes finales también incidirán en la elección del candidato a vicepresidente.

Por el Partido Nacional también son candidatos Carlos Iafigliola y Roxana Corbán, pero su medición en las encuestas es marginal.

En los últimos actos públicos, Delgado ha hecho foco en la línea económica de su eventual gobierno y la contrastó con lo que sucede con el Frente Amplio. Según dijo en un acto, la izquierda tiene dos líneas económicas, en referencia a los planteos de sus dos principales candidatos, Yamandú Orsi y Carolina Cosse.

“En estos días estaba viendo una discusión entre Cosse y Orsi, entre Orsi y Cosse, por sus equipos económicos y cuál era la mejor línea. Esa película ya la vimos. Pasó en el gobierno de Mujica cuando (Danilo) Astori era vicepresidente y había dos equipos porque no se confiaban unos a otros”, expresó.

El informe de Equipos asegura que en el Frente Amplio hay más “incertidumbre”: “Orsi tiene diferencia sobre Cosse, pero esta se reduce entre los votantes politizados (que tienen mayor probabilidad de voto en la interna)” ya que la instancia no es obligatoria”.

En la última medición, correspondiente a la primera quincena de junio, Orsi recibe el 58% de las adhesiones contra el 37% de los votos de Carolina Cosse (la intendenta de Montevideo) y el 5% del intendente de Salto, Andrés Lima.

La consultora señala que, a diferencia de lo que sucede en el Partido Nacional, la interna del Frente Amplio tiene una particularidad ya que la estructura de preferencias varía cuando se consideran diferentes niveles de politización del electorado. Si se toman en cuenta los votantes más fanáticos, la diferencia entre Orsi y Cosse se reduce a 10 puntos.

Los dos precandidatos a la Presidencia de Uruguay por el Frente Amplio se saludan al coincidir en un acto de campaña en el interior (@CosseCarolina)

“El escenario es favorable a Orsi, pero es necesario tomar los datos con cautela. El hecho de que, en algunos momentos de la campaña, Cosse se haya aproximado mucho a Orsi en las preferencias habla de un territorio potencialmente volátil en esta interna”, señala el análisis.

En los actos de cierre de campaña, Cosse criticó al gobierno –al que definió como “conservador”– y se comprometió a hacer una “inversión histórica” en ciencia y tecnología. Orsi, en tanto, apostó por un mensaje de unidad dentro del Frente Amplio. De hecho, al coincidir en una ciudad del interior, se acercó aun acto se Cosse a saludarla.

En el histórico Partido Colorado, en tanto, la interna la lidera el abogado penalista Andrés Ojeda, pero en esta colectividad hay un “contexto de alta fragmentación” y puede haber una incidencia significativa de las estructuras partidarias.

El precandidato favorito para ganar la interna del Partido Colorado de Uruguay Andrés Ojeda

Ojeda recibe el 45% de las preferencias y un escalón por debajo aparecen Robert Silva (ex presidente del órgano rector de la educación pública), Tabaré Viera (ex ministro de Turismo) y Gabriel Gurméndez (ex presidente de la telefónica estatal Antel). Estas últimas tres candidaturas marcan en torno al 20% de las preferencias.

Cabildo Abierto y el Partido Independiente, los otros dos partidos de la coalición de gobierno, no tienen competencia interna. Guido Manini Ríos y Pablo Mieres serán los candidatos a presidente.