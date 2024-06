En el Día de la Bandera, Javier Milei convocó para el 9 de Julio a firmar el pacto de Mayo en Tucumán

El presidente Javier Milei encabezó un acto en conmemoración al paso a la inmortalidad de Manuel Belgrano, en el Monumento Nacional a la Bandera, en la ciudad de Rosario, Santa Fe, y convocó a gobernadores y otras autoridades a firmar el «Pacto de Mayo» el próximo 9 de Julio en Tucumán, días después de que se aprobara la Ley Bases y el Acuerdo Fiscal en el Senado.

El mandatario llegó a la provincia alrededor de las 9hs y fue recibido por el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, y el intendente rosarino, Pablo Javkin, para encabezar la toma de juramento a cadetes del Liceo Militar General Belgrano de Santa Fe, del Liceo Funes, del Liceo Naval Militar Almirante Brown de Buenos Aires, y del Liceo Militar General Belgrano.

Sin encuentro con Pedro Sánchez, Javier Milei se reunirá con Isabel Díaz Ayuso en España

El líder de La Libertad Avanza estuvo acompañado en el acto por ministros de su Gabinete, antes de regresar a Buenos Aires para iniciar este jueves una nueva gira internacional con destino a España, Alemania y República Checa.

En un moderado discurso, destacó la figura de Manuel Belgrano, al que definió como “un maximalista de la libertad” y un “ejemplo de austeridad y honradez en el ejercicio de la función pública”, y tras un breve racconto histórico realizó algunos paralelismo con la actualidad.

Milei: «Demos vuelta la página de nuestra historia»

«Es fundamental que todos aquellos que compartimos la causa de la libertad depongamos las anteojeras partidarias, nos desprendamos de nuestros intereses particulares y trabajemos juntos para establecer el nuevo orden económico», enfatizó el Jefe de Estado durante su discurso.

En ese sentido, Milei afirmó que es hora de «dar vuelta la página de nuestra historia» y debido al avance de La Ley Bases y el Acuerdo Fiscal, convocó a los gobernadores, legisladores, expresidentes, ministros de la Corte Suprema y otras autoridades a firmar el «Pacto de Mayo» en Tucumán el próximo 9 de Julio, en conmemoración del Día de la Independencia.

El presidente Javier Milei en Rosario por el día de la bandera

“Quiero aprovechar este día con la bandera argentina flameando en el cielo, avanzada ya la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal, para convocar a todas las autoridades políticas, empresarios y por supuesto a toda la ciudadanía argentina a que nos encontremos la noche del próximo 9 de julio en Tucumán para firmar finalmente el Pacto de Mayo y comenzamos finalmente a dar vuelta la página de nuestra historia”, manifestó.

En otro pasaje, dijo que “el Gobierno de Buenos Aires rechazó y le pidió a Belgrano que izara otra bandera porque aún no hablaba de independencia, no hablaba de un país libre, sino de un gobierno autónomo de las autoridades virreinales, pero fiel a la corona. En consecuencia, no querían mandar un mensaje diplomático equivocado, querían cuidar las formas, como algunos les gusta hoy”.

“Pero a Belgrano le importó un rábano las ordenes de las elites porteñas y llevó su insignia a las batallas. No espero la autorización de nadie e hizo lo que esperaba correcto, algo que se ha convertido en una sana costumbre en el interior del país cuando las decisiones de los políticos de buenos aires son excesivas e infundadas”, remarcó Milei al decir que «la libertad no pide permiso».

Durante su intervención, el Gobernador de Santa Fe le agradeció al presidente Milei haberse hecho presente en Rosario para encabezar el acto por el Día de la Bandera y aseguró que durante muchos años se trató de un evento «olividado».

«Es un acto muy importante, porque durante años fue un acto ninguneado, olvidado y politizado», aseguró Maximiliano Pullaro, al mismo tiempo que también le agradeció al líder libertario y sus ministros por sus medidas en materia de Seguridad.

«Hace unos meses las mafias, el narcoterrorismo, atacaron a la población civil pretendieron quebrar una intención del gobierno constitucional de la provincia de Sata Fe, y allí estuvieron sin especular al lado nuestro”, mencionó.

Sin embargo, el mandatario santafesino también le realizó un pedido al Presidente con respecto a la obra pública. «Mire a este país, mire al interior productivo, nos faltan obras de infraestructura para desarrollarnos y poder desplegar todo el potencial que tiene nuestro país”, manifestó.

Javkin: «Algo está cambiando»

El encargado de abrir la lista de oradores fue el intendente de Rosario, Pablo Javkin, que hizo foco en la Seguridad y también agradeció a Milei. «Desde hace mucho tiempo vivimos días difíciles, pero con mucha prudencia hoy podemos decir que se empieza a ver que algo está cambiando», sostuvo.

«Hay cambios porque hoy, luego de años de permitir que en las cárceles se instalaran verdaderos home office del delito, por fin se aísla a los delincuentes y se les aplica el peso de la ley para que paguen por tanto daño», continuó diciendo el jefe comunal.

Y a pesar de haber sido silbado por una parte del público, Javkin insistió: «Sé que falta, pero este es el camino para construir la ciudad de la paz».

El momento en que se entonó «Aurora»

En el acto se produjo el izamiento de la Bandera Nacional acompañado de «Aurora», ejecutado por la Fanfarria Alto Perú del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, que también entonó el himno nacional.

El momento en que se entonó la canción patria compuesta por Héctor Panizza se volvió viral rápidamente en las redes sociales debido a las publicaciones de los internautas sobre el acto del Día de la Bandera y el canto de la gente presente. «Maravilloso», «La mejor bandera del mundo» y «Piel de gallina», fueron algunos de los comentarios.

Protesta contra Milei en Rosario

Mientras se desarrolla el acto, frente a la visita de Javier Milei en la ciudad de Rosario un grupo de organizaciones sociales le reclamó al Presidente la libertad y el cierre de las causas de los manifestantes que se concentraron la semana pasada en el Congreso contra Ley de Bases.

«Libertad para todos los presos políticos» y «Protestar es un derecho, no un delito», fueron algunas de las consignas que se leyeron en las pancartas y carteles, después de que el 12 de junio pasado ocurrieran diferentes incedentes entre las personas que protestaban y las fuerzas de seguridad.

Entre las agrupaciones que se convocaron en la ciudad santafesina se encontraban el Polo Obrero, el Partido Obrero y el MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores), entre otros.

La agenda de Javier Milei

Aproximadamente una hora y media después, según trascendió, el líder libertario regresará a Buenos Aires dado que a las 19hs partirá hacia España, llegando el viernes 21 de junio a Madrid. Esta es su primera parada en medio de una gira internacional donde también visitará Alemania y República Checa.

La primera actividad de Milei en la ciudad española tendrá lugar a las 14hs, momento en el que se reunirá con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien le otorgará la Medalla Internacional de la Comunidad madrileña.

Acto por el Día de la Bandera en Rosario

Posteriormente, el presidente argentino recibirá un premio por parte del Instituto Juan de Mariana durante la Cena de la Libertad en el Casino de Madrid, en el marco de la Semana de la Libertad. Se prevé que en esta oportunidad el libertario brinde un discurso de 30 minutos junto a Jesús Huerta de Soto y otros referentes del ámbito académico.

Ya el sábado 22 de junio Milei partirá hacia Hamburgo, en la República Federal de Alemania, donde recibirá la medalla Hayek, la cual se otorga en referencia al Nobel de Economía Frederic von Hayek. En esta oportunidad se espera que brinde un discurso de unos 50 minutos.

El itinerario alemán del presidente libertario continuará en Berlín, donde tendrá lugar una «corta visita de trabajo» entre ambas delegaciones, según indicó el vocero del Ejecutivo de Alemania, Christiane Hoffmann.

En principio se esperaba un encuentro con el canciller de la República Federal de Alemania, Olaf Scholz, pero fue dado de baja este miércoles por el Gobierno de dicho país. Asimismo, se había programado un recibimiento con honores militares en la Cancillería, una reunión bilateral y una posterior rueda de prensa, eventos que ya no se concretarán.

Javier Milei contó intimidades en redes: cantante preferido, los Beatles, La Renga y el mejor capítulo de Los Simpson

Para cerrar su gira internacional, el líder de La Libertad Avanza (LLA) viajará el lunes 24 de junio a Republica Checa para tener una entrevista con el Primer Ministro, Petr Fiala, alrededor de las 10:30hs, y luego pasará a reunirse con empresarios en Praga.

Cerca del mediodía, Milei será galardonado una vez más y recibirá el Premio del Instituto Liberal, en reconocimiento por su contribución al desarrollo del pensamiento liberal, durante una ceremonia que se realizará en el Palacio Zofin de la capital checa.

En su última parada el mandatario visitará en privado al Presidente de la República Checa, Petr Pavel, para luego emprender su regreso a Argentina.