Cuidados y vacunación son fundamentales frente a las infecciones respiratorias

El Ministerio de Salud de Jujuy recordó a la población que, frente al incremento estacional de casos de infecciones respiratorias, y con el fin el de disminuir complicaciones graves y hospitalizaciones relacionadas con las mismas son fundamentales las sencillas medidas de cuidado que deben adoptarse a diario, así como acceder a la vacunación segura, gratuita y obligatoria disponible en vacunatorios de toda la provincia y tener en cuenta los síntomas para la consulta de forma inmediata.

Las infecciones respiratorias son enfermedades que pueden afectar oídos, nariz, garganta y hasta los pulmones y que son ocasionadas en su mayoría por virus que se transmiten de persona a persona a través de las gotitas de saliva al toser o estornudar. El contagio también puede ocurrir por contacto con superficies u objetos contaminados como picaportes, barandas de escaleras o de transporte público, mesas o escritorios y utensilios de uso personal como vasos, cubiertos o mate, entre otros.

En ese sentido, las recomendaciones generales para la prevención y control de la transmisión de las infecciones respiratorias, incluida Covid, son: Lavarse las manos de manera frecuente con agua y jabón. Desinfectar las manos con alcohol cuando no se puede realizar el lavado. Toser y estornudar cubriéndose con el pliegue del codo. Limpiarse la nariz con pañuelos descartables. Ventilar los ambientes de manera periódica. No compartir objetos personales. En el caso de bebés, mantener la lactancia materna. No exponer a niñas y niños al humo del tabaco, braseros o estufas a leña.

Cumplir con la vacunación con dosis: o Antigripal. Embarazadas en cualquier trimestre de gestación. Niñas y niños de 6 a 24 meses. Adultos desde los 65 años en adelante. Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo (con indicación médica que certifique la patología). Personal de salud de los ámbitos público y privado. Personal esencial, es decir, fuerzas de seguridad, Policía de la provincia, Gendarmería, Ejército Argentino y Bomberos.

Virus Sincitial Respiratorio (VSR): Embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación (dosis única que se aplica hasta el 31 de julio próximo).

Vacuna neumocócica: Mayores de 65 años y personas con comorbilidades. Infecciones respiratorias: ¿cuáles son los síntomas por los que se debe consultar?

La consulta al centro de salud y hospital más cercano al domicilio se debe realizar en caso de presentar: fiebre, respiración agitada y con ruido, silbido al respirar, tos persistente, en bebés y niños pequeños: irritabilidad, llanto persistente, aleteo nasal con dificultad respiratoria o dificultad para alimentarse y/o rechazo al alimento.