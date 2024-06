Estos son los migrantes latinos que EE.UU. considera de “fácil deportación” bajo la nueva medida migratoria de Joe Biden

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciara una nueva medida migratoria con la que se restringe la elegibilidad para recibir el estatus de asilo, comenzaron a surgir algunos detalles acerca de su alcance. Entre ellos, el Departamento de Seguridad indicó en un documento que los datos demográficos y nacionalidades tienen un impacto significativo en su poder para deportar.

Tras los primeros días en que comenzó a ejecutarse la orden, AP publicó que los funcionarios fronterizos recibieron la indicación de darle máxima prioridad a los migrantes que pudieran ser deportados sin contratiempos, seguidos de nacionalidades “difíciles de deportar”.

En este punto, señalaron que hay nacionalidades para las que se necesitan al menos cinco días para emitir documentos de viaje. Por último, habría un tercer grupo, los llamados ciudadanos de nacionalidades “muy difíciles de deportar”, con gobiernos que no aceptan vuelos de EE.UU.

De acuerdo con un memorándum que recibieron agentes fronterizos de San Diego, California, el cual fue obtenido ya por diversos medios y reportado por primera vez por Anna Giaritelli de Washington Examiner, se instruye a los agentes a liberar a adultos solteros de todos los países del hemisferio oriental, excepto seis, y clasificarlos como “difíciles” o “muy difíciles” de expulsar.

El memorándum señala que todos los adultos solteros del hemisferio oriental deben ser procesados a través de “NTA/OR”, que significa Aviso de comparecencia/liberación bajo conocimiento propio, excepto los inmigrantes de Rusia, Georgia, Uzbekistán, Tayikistán, Moldavia y Kirguistán, que son países de “remisión obligatoria”, quienes serán remitidos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para su pronta expulsión.

Al respecto, Theresa Cardinal Brown, asesora principal de inmigración y política fronteriza del Bipartisan Policy Center, un grupo de expertos de Washington, dijo a AP que “había una limitación a los recursos que el gobierno tiene para la detención y expulsión de las personas, en particular cuando el otro gobierno no es operativo”.

Cuáles son los migrantes latinos “fáciles” y “difíciles” de deportar

En cuanto a las deportaciones, de enero a mayo se han registrado numerosos vuelos hacia Guatemala y Honduras. En tanto, hubo 46 a Colombia, 42 a Ecuador y 12 a Perú, que es una cantidad menor si se toman en cuenta las cifras de la inmigración ilegal.

En tanto, solo hubo diez vuelos de deportación al continente africano y uno a China. De acuerdo con estos reportes, México es el país más fácil para las deportaciones por su ubicación, pero aun así, sus ciudadanos representaron menos de tres de diez arrestos durante el último año fiscal.

Migrantes que buscan asilo se forman mientras esperan ser procesados luego de cruzar la frontera desde México

Con base en el documento filtrado que da instrucciones para ese sector de San Diego, los adultos del Caribe, Sudamérica y Centroamérica, exceptuando Cuba, Guatemala, Haití, México, Honduras, Nicaragua y Venezuela, podrían pasar a EE.UU. para esperar por su trámite.

En tanto que los ciudadanos de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua tendrían una deportación expedita, con la opción de retirarse. Esto mismo aplicaría para los mexicanos, así como para ciudadanos de El Salvador, Honduras y Guatemala.

Qué inmigrantes quedan exentos de la nueva medida de Joe Biden

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), “quedan exentos de la proclamación los residentes permanentes legales, los niños no acompañados, las víctimas de una forma grave de trata y otros no ciudadanos con una visa válida u otro permiso legal para ingresar a Estados Unidos”.

El DHS agrega que no se aplicarán las medidas a los no ciudadanos que utilicen un proceso aprobado por EE.UU., como la aplicación móvil CBP One, para ingresar al país a través de un puerto de entrada de manera segura y ordenada