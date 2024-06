“Las PyMEs estamos en un estado de terapia intensiva”, aseveró el presidente de la Confederación Federal PyME

Con el debate de la Ley de Bases presente en el Senado, las PyMEs reafirmaron su desacuerdo sobre el RIGI y exigieron la necesidad de un régimen que beneficie a las pequeñas y medianas empresas. Es por eso que para hablar más sobre este tema, este medio se puso en contacto con el presidente de la Confederación Federal PyME, Mauro González.

“La realidad de la PyME es que estamos en un estado de terapia intensiva, el sector está muy golpeado, estamos hablando de despidos, cierre de comercios, cierre de empresas y el sector que se quiere tocar se encuentra golpeado”, comentó Mauro González. “Lo que se refiere al sector comercial e industrial están muy golpeados por las políticas que se están aplicando”, agregó.

La necesidad de un régimen para las PyMEs

Posteriormente, González planteó: “Entre un 60 y un 80% es la carga fiscal que tiene el sector empresario PyME, por eso tenemos que avanzar en un tratamiento o régimen especial para la pequeña y mediana empresa, no solo en el tema impositivo sino también en el financiamiento”. Luego, manifestó que, “una de las columnas vertebrales del desarrollo productivo nacional es el proceso de sustitución de importaciones, pero también promover el desarrollo exportador de las PyMEs”.

Se esperan más despidos para julio si la situación económica no mejora

“En lo que va del año, 120.000 trabajadores fueron despedidos y estamos en unas 80.000 personas que están suspendidas”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “El número es muy grande porque se sigue acrecentando, no se ha detenido sino que encontramos que las empresas ya están proyectando próximos despidos a partir del mes de julio si esto no se revierte y la economía no se reactiva en lo inmediato”.

Por otro lado, el presidente de la Confederación Federal PyME señaló: “Estamos convencidos de que hay que hacer una actualización de la estructura laboral, pero esta que está planteando el DNU no viene a resolver el gran problema que es la informalidad”. A su vez, remarcó que, “la única manera de poder incorporar más trabajadores al sector formal viene de la mano de procesos de 1 o 2 años donde las PyMEs tengan una diferenciación en las cargas impositivas”.

Para finalizar, González expresó: “Para que las PyMEs despidan a una persona, tiene que ser la última instancia que tenemos, porque es uno de los valores más importantes, requiere mucho tiempo de capacitación y lo último que queremos hacer es despedir un trabajador”.