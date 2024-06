Pedro Sánchez, “extrañado” por la citación a declarar de su esposa en plena campaña electoral para el Parlamento Europeo

“Esta decisión se anuncia sólo cinco días antes de que se celebren elecciones al Parlamento Europeo, lo cual resulta extraño”, señaló Sánchez en una nueva carta dirigida a la ciudadanía que compartió en sus redes sociales.

“Habitualmente, se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado. Dejo al lector extraer sus propias conclusiones”, añadió Sánchez.

Como ha hecho en ocasiones anteriores, el líder del Ejecutivo español señaló que esta situación responde a una campaña promovida por los líderes de la oposición “con el fin de quebrarme en el plano político y personal”.

Sánchez defendió a su esposa, de quien dijo “es una mujer trabajadora y honesta que reivindica su derecho a trabajar”, agregando que “no hay nada detrás de esta acusación” promovida por la organización de ultraderecha Manos Limpias.

“Mi decisión de continuar al frente de la Presidencia del Gobierno es más firme que nunca”, señaló Sánchez en la misiva, recordando su decisión de mantenerse en el cargo tras haber anunciado un período de reflexión a finales de abril, cuando se dio a conocer la investigación contra su mujer.