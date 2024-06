Potosí será cercada por bloqueo de transporte durante dos jornadas

Desde ayer por la madrugada, la ciudad de Potosí estará cercada por enormes vehículos de transporte nacional e internacional. La falta de dólares, la escasez de combustible, además de las regulaciones de Impuestos Nacionales y Aduana obligan al Transporte Pesado a bloquear las carreteras desde hoy lunes 3 de junio. La medida de presión será de manera escalonada si el Gobierno no responde a sus demandas. Hoy inician con bloqueo de 48 horas a nivel nacional.

Pese a que el Gobierno ratificó el diálogo, los transportistas afirman que solo se reunirán con el presidente Luis Arce y no con los ministros. Por tanto, ratificaron el bloqueo de caminos.

En Potosí, el dirigente del Transporte Pesado, Nelson Valle, dijo que los puntos de bloqueo estarán en lugares estratégicos, donde se impedirá el tráfico vehicular.

“Sí, nosotros, salimos a bloquear en cuatro puntos al ingreso de la ciudad de Potosí. Este Gobierno no quiere convocar (al diálogo) y convoca a los que no son del transporte. Los sindicatos no hacen ‘puerteo’, no salen a viajes internacionales”, aseveró.

Lamentó que dirigentes que no son del transporte pesado, sino sindicatos, se presentaron ante el Gobierno tratando de desvirtuar su movilización que; al contrario, según el dirigente, fortaleció más en las últimas horas.

“El señor Lucio Gómez, como minibusista, no sabe nada”, cuestionó Valle e informó que todo su gremio fue notificado para asumir el bloqueo de los caminos.