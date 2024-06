Destacada participación de Jujuy en los Diálogos Federales sobre integración e infraestructura

En esta oportunidad, siendo el Corredor Bioceánico de Capricornio el eje central del encuentro. En el mismo, el representante de la Provincia de Jujuy junto a su par de la Provincia de Salta, Julio San Millán, presentaron ante autoridades de Cancillería, de las provincias, otros organismos públicos pertinentes, funcionarios de los países vecinos y expertos en la materia los avances y desafíos del mencionado Corredor.

Entre los invitados especiales acompañaron los Embajadores de Chile y Emiratos Árabes Unidos, entre la presencia de otras Embajadas como la de Bolivia, Brasil, Paraguay; funcionarios del Ejecutivo Nacional, Senadores y Organismos competentes como el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El encuentro permitió detallar y profundizar la necesidad de construir una estrategia que, no sólo mire la obra pública, sino que apunte más al funcionamiento integral del Corredor, a agilizar los trámites transfronterizos sin que eso signifique menor control sino más eficiencia, a lograr acuerdos comerciales entre los cuatro países que lo integran y a contar con una hoja de ruta que realce su competitividad a la hora de constituirse como una real alternativa al Canal de Panamá.

En este sentido, Palomares remarcó: «Si no logramos simplificar los trámites, bajar los costos y tiempos que lleva pasar de una frontera a otra, si no avanzamos en los acuerdos comerciales entre los países que permitan que un producto que es consolidado en la Provincia para ser exportado no deba ser desconsolidado en cada frontera que pasa hasta llegar a su destino, y si no logramos hacer las mejoras en el funcionamiento real que llevarían a que las personas o las cargas que deben salir del país vean el beneficio de utilizar el Corredor, toda la infraestructura no servirá de nada».

Asimismo, destacó la gran oportunidad que representa el interés de Emiratos Árabes Unidos en financiar y acompañar el desarrollo del Corredor, interés que quedó plasmado con la firma de un compromiso en el marco de la COP 28 por el Jeque Mohamed Bin Zayed y los representantes de los cuatro países intervinientes, y ratificado con la presencia del Embajador Saeed Abdulla Saif Joula Alqemzien en este encuentro.

Entender la oportunidad de desarrollo económico y social que el Corredor Bioceánico de Capricornio representa para toda la región debe ser el norte que convoque a todos los actores involucrados para dejar de lado cualquier diferencia que pudiese existir en pos del desarrollo de nuestros territorios, tal como se viene demostrando a través del trabajo conjunto en el Norte Grande.

La Ceremonia contó con la participación del ViceCanciller, Embajador Leopoldo Francisco Sahores, y las exposiciones estuvieron a cargo, además, del Vicepresidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba en representación del Sector Privado, Raúl Hermida; el Subsecretario de Negociaciones Económicas Internacionales e Integración de Cancillería Argentina, Embajador Gabriel Martínez; y el Subsecretario de Asuntos Americanos, Embajador Mariano Vergara.