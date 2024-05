Conocido cantante de música andina de Jujuy, condenado por abusar de una niña

Conocido cantante de música andina de Jujuy fue condenado por abusar de una niña.

Se trata de Juan Esteban «El Pechu» Camacho, del grupo «PAquiao» que fue sentenciado a 3 años de prisión de ejecución condicional.

El fallo se dictó luego de un Juicio abreviado en el que las partes llegaron a un acuerdo.

El cantante de un grupo de música andina de Jujuy, admitió su responsabilidad en un hecho de abuso sexual en contra de una niña y fue condenado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, luego de un Juicio abreviado.

El fallo se dictó hace algunos días y los datos genéticos de Juan Esteban Camacho, primera voz y animador del grupo «Paquiao» ya se encuentran integrados en el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.

Juan Esteban Camacho, voz principal y animador del grupo Pacquiao.En relación a este aberrante hecho, donde nuevamente una figura pública fue juzgada por delitos de índole sexual en contra de menores, el abogado querellante y representante de la víctima, Raúl Delgado, confirmó que el músico fue «condenado por ser considerado autor penalmente responsable de abuso sexual simple agravado por una convivencia y por ser cometido a una menor de edad, a una persona pública. La pena recayó en el llamado Juan Esteban Camacho, quien es una persona pública que confesó haber abusado a una menor de edad y hoy tiene una condena de 36 meses de ejecución condicional con varias reglas de conducta», indicó el letrado. Además, el abogado sentenció que si bien es una pena considerada baja, «hay que aceptarlo, pero está dentro de los tipos de conducta y de tipo de delito. Está dentro del parámetro del mínimo y del máximo. Al ser una abreviado, no se llegó a juicio oral y público, por lo tanto el fiscal, la querella hicieron este juicio abreviado con una pena, repito, de 36 meses de ejecución condicional. Esta ejecución condicional es bajo apercibimiento de ser revocadas si él incumple alguna de las reglas de conducta que le impuso el juez».

Raúl Delgado, abogado querellante en el caso contra el músico.

Raúl Delgado, abogado querellante en el caso contra el músico.Vale mencionar que el condenado Camacho, no debe acercarse a la niña que atacó sexualmente, no debe acercarse a su madre, debe cumplir regla de conducta como a ver firmar en probation cada 15 a 30 días para demostrar que está en la provincia. No debe haber acercarse ni por ningún medio mensaje de WhatsApp u otra red social. No debe acercarse físicamente en un radio de 300 metros a la redonda a la víctima y a la denunciante. Caso contrario, la condena puede convertirse de prisión efectiva. Por otro lado, la madre de la damnificada, señaló que «sufrimos un hecho, de no solo de abuso sexual a mi hija, sino de confianza de toda una familia», agregando que su hija «sigue adelante con contención psicológica y con la familia. Y de a poco intenta reanudar su vida normalmente, después de lo sucedido de a poco está saliendo. Estamos saliendo acompañándola teniendo muchas precauciones con respecto a la salida. Teniendo teniendo muchas precauciones para que ya no esté sola. Nos pudimos cruzar en ciertos lugares en el centro de Jujuy». La mujer, finalmente, lamentó que por las condiciones de la Justicia el hombre «sigue con su vida normal, sigue con toda su gente normal y nosotras estamos escondidas tratando de salir adelante. Fue un proceso muy difícil al principio, pero bueno, encontramos al doctor Delgado que nos ayudó, siempre nos guió y bueno, tratamos de que a pesar de que no hay ninguna pena que calma el dolor o la angustia; dentro de todo es algo que alivia, y que da fuerzas para seguir adelante».