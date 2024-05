A marzo las remesas disminuyen un 11% en relación al primer trimestre de 2023

De acuerdo con los datos del Banco Central de Bolivia (BCB), durante el primer trimestre (enero-marzo) del presente año, la remesas que recibió el país del extranjero sumaron $us 334,9 millones, es decir un 11% menos en relación con similar periodo de 2023, cuando los recursos enviados fueron $us 376,6 millones.

Según los gráficos del BCB, las remesas percibidas en este primer trimestre son menores a las de los tres últimos años.

Así de enero a marzo de 2021, las remesas familiares llegaron a $us 337,09 millones, en 2022 se incrementaron a $us 364,81 millones y en 2023 sumaron los $us 376,68 millones.

Chile en retroceso, leve mejoría de Argentina

De acuerdo con los datos del BCB, durante el primer trimestre de 2023 desde Chile se enviaron $us 97,8 millones, mientras que, hasta marzo de 2024 el monto fue de $us 64 millones. España también registra una baja, pues en este primer trimestre la suma enviada fue de $us 114,2 millones, cuando en similar periodo de 2023, lo enviado sumó $us 115,4 millones.

Los envíos de EEUU también registran una tendencia a la baja, pues los primeros tres meses de 2023 significaron un envío de $us 71,3 millones, pero en 2024 en similar periodo cayeron a $us 63,9 millones.

Sin embargo, Argentina registra un leve repunte con $us 17,6 millones, cuando al primer trimestre de la gestión pasada el monto fue de $us 13,7 millones.