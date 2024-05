El Gobierno dijo que las 5 toneladas de alimentos «se van a usar» pero los comedores están desesperados

Luego de que el Gobierno Nacional reconociera que hay 5 toneladas de alimentos que no fueron distribuidos, referentes de comedores detallaron la dura realidad que están atravesando. «No sabemos como mantenerlos», expresó Margarita Barrientos, fundadora de Los Piletones. El vocero Manuel Adorni aseguró en su habitual conferencia diaria que los alimentos «se van a usar», aunque no ahondó en mayores detalles.

La información que se conoció este jueves generó un amplio repudio contra la administración de Javier Milei, luego de que Adorni confirmara la cifra de alimentos (en su mayoría no perecederos, según detalló) que no fueron entregados a comedores. “Efectivamente esos alimentos existen. Tiene diferentes fechas de vencimientos. No están por vencerse. O los que están más próximos a vencerse se van a distribuir. Son alimentos adquiridos por la administración anterior”, dijo el vocero el jueves.

Barrientos, referente social que apoyó al macrismo y luego llamó a votar por Milei, expresó al respecto: «Dios mío, ojalá lleguen a los comedores». Además, definió en pocas palabras la dura situación que están atravesando en sus tres comedores, donde la demanda de alimentos es cada vez más grande por la situación económica del país. «Tiene que llegar la comida a los comedores ya. No sabemos como mantenerlos», manifestó.

El Gobierno reconoció que guarda 5 toneladas de alimentos: «Se roban un país entero y tienen la comida encanutada», dijo Grabois

«La ayuda que tenía hace años no la tengo más», reconoció en diálogo con Ariel Lijalad en El Destape Radio, agregando que no recibió alimentos secos durante el gobierno libertario. Aclaró, de todas maneras, que durante la gestión de Alberto Fernández solo llegaron en dos oportunidades y en mal estado.

Ana Estibur, referente del Comedor Plurinacional, ubicado en el barrio José Luis Cabezas de Ensenada, relató el mismo drama: «Desde que asumió el gobierno no nos enviaron más mercadería, no hubo más entrega de nada».

También contó que entre los integrantes del comedor y los vecinos hacen colectas y ponen dinero de su bolsillo para comprar alimentos. «Estamos trabajando desde la pandemia», dijo en diálogo con FM La Patriada sobre la dramática situación social argentina.

Adorni habló sobre las cinco toneladas de alimentos que el Gobierno no repartió

«Hay una serie de alimentos en depósitos que se compraron en la gestión anterior», fue una de las respuestas del vocero en la mañana de este viernes.

Aseguró, además, que los alimentos están en depósitos ubicados en Villa Martelli y Tafí del Valle. «Tienen el destino de asistir crisis o catástrofes, y de los 10.692 comedores que hoy se asisten, incluso hay una pequeña proporción que se asiste a través de la tarjeta alimentar comunitaria», indicó.

«Quédense tranquilos que están protegidos y se van a usar», aseguró el vocero, agregando que los alimentos también están cuidados. Sin embargo, desde los comedores exigen mayor celeridad para paliar el hambre.