Osvaldo Jaldo: «Seguimos ayudando a que el salario no se deteriore»

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, celebró el nuevo acuerdo salarial que alcanzó el Gobierno con los gremios que representan a los trabajadores estatales: se acordó el pago único de $100.000 en dos cuotas de $50.000 para mayo y junio, y se retomarán las negociaciones en el mes de agosto. «Seguimos ayudando a que el salario no se deteriore», manifestó el mandatario provincial.

Este martes, Jaldo firmó en Casa de Gobierno un nuevo acuerdo salarial con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Frente de Gremios Estatales y Municipales; la Unión de Gremios Estatales (UGE) y el gremio de Vialidad. Allí subrayó que «el gobierno de la provincia lleva 180 días de gestión y ya nos hemos sentado tres veces a recomponer el salario».

«En momentos de dificultades económicas a nivel nacional y que Tucumán no está exenta, estamos haciendo un gran esfuerzo desde la parte gremial que representan a los empleados públicos provinciales, municipales y comunales, y también de parte del Gobierno», manifestó Jaldo en rueda de prensa y ante el micrófono de eltucumano.com.

En ese sentido, planteó: «Entendemos que el proceso inflacionario va deteriorando los salarios de los empleados públicos, por eso hemos trabajado desde la semana pasada en paritarias donde hoy ya estamos firmando los primeros acuerdos».

«Hemos escuchado a todos los secretarios generales con su propuesta y el Gobierno también llevó propuestas concretas, claras, transparentes, y fundamentalmente de lo que podíamos dar», recalcó.

Jaldo valoró que «con los montos que hoy se acordaron seguimos, de alguna manera, atenuando y ayudando para que el salario no se deteriore».

Respecto al paro docente convocado para este jueves, el tranqueño remarcó que «siempre y cuando sea un paro legal, constitucional y los gremios provinciales se adhieran, no tenemos otra que respetarlo».

En referencia a mejores propuestas salariales, el Gobernador afirmó que «ya no hay margen para ningún gremio porque hemos venido discutiendo 15 días, ellos han traído ya varias propuestas, nosotros hemos mejorado y hemos superado varias propuestas y en ese sentido ya no tenemos más que dar».

«Nos costó mucho poner las finanzas en orden en la provincia de Tucumán. Hemos refinanciado una deuda de casi 80.000 millones de pesos, hemos perdido el incentivo docente que venía de la Nación (de casi 1.000 millones de pesos) y que la provincia lo viene aportando para que los docentes lo cobren. También hemos perdido la conectividad que eran casi 300 millones y la provincia lo pone para que los docentes los cobren», enumeró.

En ese marco, recordó también que «hemos perdido la compensación del transporte, casi 1.200 millones de pesos y hoy lo aporta la provincia para que el transporte público de pasajeros».

El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, detalló: «Hoy, con el Gobernador a la cabeza, pudimos sentarnos a firmar las actas que nos comprometen a hacer efectivo el pago de los incrementos de recomposición salarial pactada para el mes de mayo que se pagan en junio, que es de 50.000 pesos y que impactan en el aguinaldo. Por lo tanto 25.000 pesos más van a ir al aguinaldo que se paga hasta el 20 de junio, dentro del mismo mes, y otros 50.000 pesos en julio a pagarse en el mismo mes de julio».

Con respecto a los gremios docentes, Amado dijo: “Hay que recordar que empezamos con un bono de 80.000 pesos pagadero en dos cuotas y eso se lo ha mejorado. Ellos lo están analizando en cada uno de sus puestos de trabajo con sus delegados. Algunos ya han respondido satisfactoriamente, otros estamos esperando en el trascurso de la tarde”.

En esa línea, remarcó que no es posible otro incremento: “Ya están firmando todos los gremios, no podemos volver para atrás con lo que ya hemos firmado. Seríamos muy irresponsables de poder comprometernos a pagar algo que la provincia no puede”.