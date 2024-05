Confirman el cierre de Textilcom afectando a 124 trabajadores catamarqueños

La recesión económica por las medidas de la administración libertaria impactó duramente en el sector textil catamarqueño dejando a más de un centenar de personas sin trabajo. Sucede que en estos momentos no solo se están retirando elementos en la fábrica Textilcom sino que también desde la planta mencionaron que la firma cerró sus puertas en la provincia.

El director provincial de Inspección Laboral, Diego Romero, confirmó que los propietarios de la empresa Textilcom decidieron cerrar las puertas de la planta en la cual se elabora prendas de primeras marcas y afectando las fuentes laborales de 124 catamarqueños.

En diálogo radial, el funcionario aseguró que conversó “con el gerente de la planta y me manifiesta que efectivamente la decisión es cerrar la fábrica en la provincia”. El motivo, según expuso Romero que le comunicaron, “es la crisis general, y si bien ya veníamos teniendo nosotros una comunicación, necesitamos saber puntualmente hoy cuales son los fundamentos”.

En diálogo con Abrepuertas, Jorge Robles,el encargado de la fábrica, había comentado los momentos de tristeza que se viven por parte de los trabajadores. “La gente no está bien, está disgustada por la situación que estamos viviendo, es una situación limite y lamentablemente están en un contexto en el cual no hay solución viable hasta el momento” contó para mencionar que “a veces no entienden que parte de la realidad tiene que ver con lo que nosotros hacemos en el día a día”.

El encargado también aseguró que mantuvo conversaciones con propietarios de la empresa en búsqueda de una solución “pero la realidad hoy es que, económicamente, no está dando la situación para sostener la empresa y la empresa tiene que cerrar porque no hay fondos”. “Esto sería un cierre definitivo” había anticipado con visible tristeza.