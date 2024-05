Fábrica de cemento no arranca por falta de ley para la cantera

La fábrica de cemento instalada por la Empresa de Cemento de Bolivia (Ecebol) en Potosí no puede ingresar a la fase de producción industrial porque la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no aprueba una ley de contrato administrativo minero para que se aceda al control de las reservas calcáreas del depósito Turicaya.

El viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, informó que, lamentablemente, la ALP no acelera el tratamiento del proyecto de esa ley. Comentó que la planta está operando, pero no en su capacidad plena para lo cual están trayendo Clinker de un yacimiento de Oruro y se está comprando una parte de los productores de Mondragón, pero esos volúmenes no son suficientes para entrar en la fase de producción sostenida.

El presidente Luis Arce habría enviado a la Asamblea el proyecto de ley 528/2023 el 28 de septiembre del pasado año, pero, como no se agendaba su tratamiento, el diputado Abelardo Colque solicitó que se trate la norma.

Lo máximo que se habría logrado es que el 22 de febrero de 2024 el Comité de Minería y Metalurgia remita un informe al presidente de la ALP para que se pueda consolidar el contrato minero para la Ecebol.

Hasta el momento no se logra que el proyecto sea aprobado en Diputados para que posteriormente pasa a Senadores y, al fin, la ley pueda ser promulgada consolidando el acceso al gran yacimiento de Turicaya y de esa manera iniciar el proceso productivo de la fábrica instalada en el Departamento de Potosí.

El jueves 9 de noviembre de 2023 fue inaugurada la fábrica de cemento de Potosí poniendo en marcha los diferentes equipos que permitirán una producción de ese material de construcción de alta calidad.

Hasta el momento, la planta está operando con la más mínima cantidad de materia prima debido a que no cuenta con el contrato administrativo minero para acceder al yacimiento de Turicaya.

Desde el Gobierno nacional se urge a los asambleístas a aprobar la norma legal porque la paralización de trabajos en su fase industrial constituye un perjuicio para la región y el país.