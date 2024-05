La industria de la carne “la está pasando mal, se cortaron horas extras, y hay suspensiones”

“Estamos intentando recuperar parte de las pérdidas que generó la sequía del año pasado”, sostuvo el Presidente de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (CICCRA), Miguel Schiariti en diálogo con Chacra TV , y detalló que hoy las fábricas se enfrentan a una menor oferta de carne debido a la reducción de terneros y la liquidación de hembras.

“En el segundo semestre de 2023, hubo una liquidación de hembras producto de la sequía, porque los animales no podían comer en el campo y había que achicar el rodeo para que las vacas preñadas pudieran comer mejor. Y a eso hay que añadir que este año tenemos 600 mil terneros menos”, explicó el titular de CICCRA.

En ese contexto, consideró que “hay que reponer toda esas vacas con vaquillonas, por lo que vamos a tener una menor oferta, y eso, seguramente, va a generar menor producción de carne”.

Cayó el consumo de carne vacuna

En cuanto al consumo de carne señaló que “ha caído 18,5% en el primer trimestre de este año comparado con igual período de 2023″ pasando de “de 52 kilos a 42 kilos”.

El año pasado, producto de la sequía hubo una mayor oferta de carne y los precios “se mantuvieron estables desde marzo hasta noviembre” porque la sequía venía registrándose desde 2022″. Si a eso se le añade que “el poder adquisitivo cayó un 10% en el primer trimestre, se entiende por qué se reemplazó la compra de carne vacuna por la de pollo o la de porcino”, destacó.

De todos modos, en lo que hace a proteína animal “estamos en un buen número” de consumo per cápita si sumamos los 42 kilos de carne vacuna, los 48 kilos de pollo y los 23 kilos de cerdo, lo que “nos ubica por encima de los 110 kilos de consumo por habitante por año, y éste es un volumen que está por encima de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (100 kilos)”, subrayó Schiariti.

Con respecto a la actividad de la industria cárnica contó que “la está pasando mal” y agregó que “hay fábricas que proveen al mercado interno que cortaron las horas extras, sacaron un turno, e incluso hay algunas suspensiones en algunas fábricas”.

Exportaciones en alza

Las medidas oficiales que liberaron desde el 1° de enero de este año la exportación de todos los cortes vacunos, reactivaron las ventas externas. En el caso de China, en particular, se incrementaron 17% en el primer trimestre, en la comparación interanual.

En cuanto a los precios, Schiariti señaló que “los valores que paga China han caído más del 35% desde el 2022, la Cuota Hilton se ubica en US$ 11.000 la tonelada (un valor histórico), Israel paga valores que van de US$ 7 mil a US$ 7.300 dólares la tonelada, y Estados Unidos nos sirve como para frenar la caída de precios de las exportaciones a China”.

“Hay que aumentar la producción. Recordemos que, en la época de Guillermo Moreno (quien fuera Secretario de Comercio durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner) perdimos 12,5 millones de cabezas por las restricciones a las exportaciones y la imposición de precios máximos a la carne. Desde aquel momento hasta hoy, no se ha logrado recuperar ni la mitad de lo que se liquidó. Hoy estamos con 53 millones de cabezas”, enfatizó el titular de CICCRA.

Para recuperar las cabezas de ganado “el sector necesita que el Estado no se meta, no regule (…) lo primero que debe hacer el Estado es bajar el 9% de hoy las fábricas se enfrentan a una menor oferta de carne debido a la reducción de terneros y la liquidación de hembras.retenciones a las exportaciones y darle créditos a valor producto para la retención de vientres y poder aumentar el stock”.