Perico y otra jornada de reclamo contra el tarifazo de luz

Vecinos y jubilados exponen su malestar por los garrafales montos en las boletas que deben afrontar.

El viernes de la semana pasada se notó calentura por el tarifazo en las oficinas de EJESA de Perico.

El lunes se repitió el reclamo y los vecinos volvieron a expresar su indignación por los excesivos aumentos.

Al día siguiente, martes, se concretó la tercera jornada de protesta y con boletas en mano, expusieron las subas alarmantes.

Para completar una semana repleta de manifestaciones, este viernes se volvieron a registrar quejas en el edificio de la empresa energética en la ciudad tabacalera. En esta oportunidad, el foco fueron los jubilados quienes con salarios bajos deben afrontar pagos desmedidos. Julia García indicó al respecto: “Viendo la necesidad de nuestra tercera edad que es lo más delicado que tenemos, no pueden cobrar y tienen que venir a ver acá cómo van a hacer para pagar las boletas. Antes pagábamos 11 o12 y ahora se fue a 25 y 30 mil pesos”. “Hay gente que pagaba lo mínimo y tiene boletas de 30 a 70 mil, eta muy difícil la situación económica, ya no se puede ni alcanza para comer. La gente grande tiene sus gastos en medicamentos, remis, y le pagan de a puchos. Está todo mal, pedimos que escuchen y SUSEPU también, que ponga una oficina acá. Hagan algo, también pedimos a los concejales, al intendente, todos dicen que están trabajando pero no se ve una respuesta”.

Otro jubilado sumó su testimonio: “Me vino una boleta de 55 mil pesos, antes me llegaba 22 mil siempre y ahora eso. La de este mes es el mismo monto. Hay que esperar a ver que se ponga la situación porque no alcanza la plata, yo soy jubilado”.