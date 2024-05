Empresas y trabajadores firmaron un convenio por fuera de la paritaria nacional

Ante la falta de paritaria nacional en el transporte, cada seccional de UTA deberá mantener reuniones con empresarios de cada provincia para lograr llegar a pactar una mejora salarial. ¿Cuál es la situación en la provincia de Jujuy?

Carlos Coronel, director Provincial de Trabajo, explicó que ante la falta de acuerdo entre el gremio de UTA y empresarios del transporte, dichos empresarios convocaron a los trabajadores para ofrecer una mejora salarial.

“Se han realizado acuerdos entre la parte empresarial y los trabajadores, donde dichos acuerdos han sido presentados a la Secretaría de Trabajo, a los fines de que tomemos conocimiento y realicemos el procedimiento administrativo conforme a la ley”, indicó Coronel.

Luego recordó que ante la falta de paritaria nacional, “FATAP solamente acordó paritaria para el AMBA, atento a que recibe subsidios hasta el día de la fecha, en cambio la situación en el interior es diferente, al no existir subsidio, FATAP no quiso cerrar ningún tema paritario porque las provincias son las interesadas y son quienes deberían estar sentadas para poder arreglar paritariamente un salario”.

En este contexto, cada seccional sindical de la UTA debe sentarse con los empresarios de cada provincia con el objetivo de llegar a un acuerdo paritario, “lo que no ha podido suceder acá en la provincia de Jujuy, donde entre empresarios y sindicatos no han acordado, y ante ello, a los fines de darle una mejora salarial a los trabajadores, los empresarios han acordado con sus trabajadores”, detalló Coronel.

Tras la firma de convenido entre las partes, Coronel indicó que “en este momento los asesores de la Secretaría de Trabajo están realizando las ratificaciones correspondientes”. Cabe aclarar que, hasta la fecha, entre ocho y diez empresas firmaron el acuerdo, pero no se descarta que se sigan sumando otras ya que el convenio es tanto para empresas urbanas e interurbanas.

Acuerdo sin participación de UTA

En este sentido, Coronel precisó que el acuerdo, a pesar de no contar con la participación de UTA, “son válidos, pero dichos acuerdos, necesitan de una parte que es fundamental, la parte sindical. Ante ello, la Secretaría de Trabajo lo va a tener presente, atento a que representa una mejora salarial para los trabajadores, se lo va a tener presente y no se va a homologar. Se homologaría si estaría presente el sindicato”.

Qué pasa con los trabajadores que están en desacuerdo

Al respecto el Director Provincial de Trabajo explicó que “aquellos trabajadores que no han acordado o que no lleguen a ratificar ese convenio, porque puede ocurrir que lo hayan firmado con el empresario, y acá en la Secretaría no lo ratifiquen, lo desconozcan o mencionen que han sido presionados, esos trabajadores no son despedidos, sino que no van a recibir el incremento salarial que le ha ofrecido la parte empresarial”.