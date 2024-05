Entregaron al Senado una ley Bases diferente a la aprobada en Diputados

El presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, acusó al gobierno de Javier Milei de presentar el texto del proyecto de la Ley Bases diferente al votado y aprobado en Diputados. Puntualizó que hubo cambios en dos artículos y exigió que “formalmente se deje sin efecto la comunicación realizada al Senado”.

“El texto que se comunicó al Senado tiene diferencias con lo que votaron las y los diputados en el recinto. Eso no puede pasar. Y es motivo de nulidad. Pedimos formalmente que se deje sin efecto la comunicación realizada al Senado”, apuntó el diputado en sus redes sociales.

El diputado presentó al presidente de la Camara baja las «graves irregularidades» en la comunicación de los textos sancionados en la sesión especial y apuntó que «ha sido modificado el texto puesto en consideración del plenario y que fuera aprobado». Y dio ejemplo de alguna de las modificaciones, entre ellos artículo 151 de la orden del día que tiene que ver con el GNL y en el artículo 170.

“Me parece que esto no es una renumeración de artículos, estamos hablando que en dos artículos en el artículo 151 de la orden del día que tiene que ver con el GNL y en el artículo 170 la orden del día, hay cambios de texto y no puede haber cambio de texto y por eso la comunicación realizada al Senado de la Nación es una comunicación nula porque no respeta lo que votaron los diputados”, apuntó.